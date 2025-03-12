Педиатр рассказала, когда не стоит отправлять ребенка в детсад или школу

Врач — педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, и. о. начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова выразила мнение, что не стоит отправлять ребёнка в детский сад или школу при появлении признаков инфекции.

«Если у малыша проявляются признаки болезни, такие как повышенная температура тела, кашель, заложенность носа, слабость или головные боли, лучше оставить его дома. Важно избегать посещения образовательных учреждений и участия в массовых мероприятиях», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, такие меры позволят уменьшить вероятность развития тяжёлых форм болезни и осложнений, а также предотвратить распространение инфекции среди других детей.

Также рекомендуется обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.

Ранее врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алёна Бондаренко в беседе с «Радио 1» рекомендовала использовать назальные фильтры для облегчения симптомов сезонной аллергии.