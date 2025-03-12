Почему дети начинают хитрить уже в пять лет

Исследование, опубликованное в Child Development, показывает, что дети начинают осознанно использовать лазейки — уловки, при которых формально выполняется просьба, но ее истинный смысл игнорируется — уже с 5–6 лет, а пик этого поведения приходится на 7–8 лет.

Например, если родитель говорит «Пора положить планшет», ребенок может положить его на стол, но продолжить играть. Как отмечают исследователи, лазейки — это что-то среднее между подчинением и неподчинением.

Ученые сосредоточились на отношениях между детьми и родителями, но такие уловки могут также использоваться в других ситуациях, где различаются степень близости или иерархия. Например, ребенок может использовать лазейку, чтобы выполнить просьбу родителей, но при просьбе младшего брата он может просто отказаться.

Как проходило исследование?

Ученые из MIT и Гарварда изучили поведение 425 детей (3–18 лет) по отзывам родителей, а также провели три эксперимента с 298 детьми (4–10 лет).

Вот что они выяснили:

Дети различают таких хитрости как согласие и отказ.

Лазейки помогают избежать наказания и используются, когда просьба родителя не совпадает с желаниями ребенка.

Дети считают лазейки смешными: они улыбались и смеялись, когда слышали истории о подобных уловках

Дети могут придумывать новые лазейки, например, если им запрещают пользоваться компьютером или телефоном

Вдобавок ко всему, ученые обнаружили, что дети считают, что такие хитрости приведут к меньшим проблемам, чем простое игнорирование просьбы.

Почему это важно?

Лазейки встречаются не только у детей, но и в юриспруденции, истории, бизнесе и политике. Изучение этого явления поможет понять, как работает общение и проявляются такие остроумные действия или ответы.

«Если мы узнаем, когда и почему дети начинают их использовать, мы сможем лучше понять не только этот феномен, но и общие принципы коммуникации», — отмечают ученые

Психологи совместно с исследователями планируют выяснить, почему дети начинают использовать лазейки именно в 5–6 лет и как это связано с когнитивным развитием.