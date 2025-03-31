Как помочь ребенку справиться с травмой

Одной из причин, по которой негативный детский опыт так разрушителен, является то, что о травмирующих событиях не говорят. Дети воспринимают это по-своему: не «что-то не так в ситуации», а «я плохой, поэтому так произошло». Более того, они чувствуют вину, считая, будто своей нехорошестью спровоцировали гнев родителей или навлекли беду. О том, как помочь ребенку прожить травму рассказала "Рамблеру" психолог Вероника Менситова.

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С чего начать помощь

Разбираясь в том, как помочь ребенку справиться со сложными переживаниями и последствиями травмирующих ситуаций, для начала определимся, что мы будем называть травмой. Что действительно могло навредить его психологической целостности, представлению о себе и мире, а что идет в получение личного опыта и роста. Менситова Вероника Эскендеровна Психолог

Вовремя заметить проблему и различить эти моменты задача непростая, так как зачастую мы оцениваем ситуацию, исходя из собственного опыта и переживаний. Где особенности характера?

Где реакция психики на ситуацию, а где возрастные черты? Но все-таки определенные ориентиры существуют.

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Возможные ситуации травмы

Причин травмирующих ситуаций может быть множество.

смерть (потеря) одного из родителей или членов семьи; речь может идти о любимом питомце, лучшем друге, близком человеке, с кем у ребенка была сформирована близкая эмоциональная связь;

болезнь близких и собственная;

медицинское вмешательство, хирургические операции, стоматологические процедуры;

физические повреждения, включая падения и аварии;

сексуальное, физическое и эмоциональное насилие;

свидетельство чьей-либо жестокости;

войны, стихийные бедствия.

На то, будет ли событие травмирующим влияют разные факторы: возраст (чем младше ребенок, тем меньше у него опор справиться с последствиям ситуации, в том числе в виду отсутствия жизненного опыта); продолжительность тяжкого события, его интенсивность и возможность ребенку продолжать быть активным, делать привычные дела. Для переработки события, будет иметь значение особенность темперамента (тип нервной системы) и реакции значимого окружения. Менситова Вероника Эскендеровна Психолог

Что можно сделать взрослому до обращения за помощью

Не утаивать информацию. Когда вы делаете очевидной правду о том, что происходит, вы даёте детям возможность избавиться от чувства одиночества и мысли: «со мной что-то не так, раз это происходит» или «я заслужил, потому что «плохой».

Важно говорить простыми и понятными словами для ребёнка. Если вы не знаете как ответить, можно сказать: "я пока не знаю ответа на твой вопрос, но мы обязательно вернемся к обсуждению, когда найду слова. Спрашивайте, что сам ребенок чувствует и думает, давая возможность выговориться и выразить переживания.

Когда ребенку больно, он пытается вылечить себя плачем и злостью. Понимая это, вы поддерживаете переживания через собственное присутствие, объятия (покачать на ручках), молчание и активное слушание. Менситова Вероника Эскендеровна Психолог

Использовать совместную деятельность. Для детского возраста это, как правило, игра. Любое важное и сложное событие ребенок выражает через игру и творчество. Детская психика пытается на бессознательном уровне справиться с травмирующим событием: отсюда, важно поддержать его «свободную» игру, включиться в сценарий по правилам ребенка, идти за ним, убирая директивность и собственные убеждения «как надо».