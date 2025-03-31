Как помочь ребенку справиться с травмой
Одной из причин, по которой негативный детский опыт так разрушителен, является то, что о травмирующих событиях не говорят. Дети воспринимают это по-своему: не «что-то не так в ситуации», а «я плохой, поэтому так произошло». Более того, они чувствуют вину, считая, будто своей нехорошестью спровоцировали гнев родителей или навлекли беду. О том, как помочь ребенку прожить травму рассказала "Рамблеру" психолог Вероника Менситова.
С чего начать помощь
Разбираясь в том, как помочь ребенку справиться со сложными переживаниями и последствиями травмирующих ситуаций, для начала определимся, что мы будем называть травмой. Что действительно могло навредить его психологической целостности, представлению о себе и мире, а что идет в получение личного опыта и роста.
Вовремя заметить проблему и различить эти моменты задача непростая, так как зачастую мы оцениваем ситуацию, исходя из собственного опыта и переживаний. Где особенности характера?
Где реакция психики на ситуацию, а где возрастные черты? Но все-таки определенные ориентиры существуют.
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Возможные ситуации травмы
Причин травмирующих ситуаций может быть множество.
- смерть (потеря) одного из родителей или членов семьи; речь может идти о любимом питомце, лучшем друге, близком человеке, с кем у ребенка была сформирована близкая эмоциональная связь;
- болезнь близких и собственная;
- медицинское вмешательство, хирургические операции, стоматологические процедуры;
- физические повреждения, включая падения и аварии;
- сексуальное, физическое и эмоциональное насилие;
- свидетельство чьей-либо жестокости;
- войны, стихийные бедствия.
На то, будет ли событие травмирующим влияют разные факторы: возраст (чем младше ребенок, тем меньше у него опор справиться с последствиям ситуации, в том числе в виду отсутствия жизненного опыта); продолжительность тяжкого события, его интенсивность и возможность ребенку продолжать быть активным, делать привычные дела. Для переработки события, будет иметь значение особенность темперамента (тип нервной системы) и реакции значимого окружения.
Что можно сделать взрослому до обращения за помощью
Не утаивать информацию. Когда вы делаете очевидной правду о том, что происходит, вы даёте детям возможность избавиться от чувства одиночества и мысли: «со мной что-то не так, раз это происходит» или «я заслужил, потому что «плохой».
Важно говорить простыми и понятными словами для ребёнка. Если вы не знаете как ответить, можно сказать: "я пока не знаю ответа на твой вопрос, но мы обязательно вернемся к обсуждению, когда найду слова. Спрашивайте, что сам ребенок чувствует и думает, давая возможность выговориться и выразить переживания.
Когда ребенку больно, он пытается вылечить себя плачем и злостью. Понимая это, вы поддерживаете переживания через собственное присутствие, объятия (покачать на ручках), молчание и активное слушание.
Использовать совместную деятельность. Для детского возраста это, как правило, игра. Любое важное и сложное событие ребенок выражает через игру и творчество. Детская психика пытается на бессознательном уровне справиться с травмирующим событием: отсюда, важно поддержать его «свободную» игру, включиться в сценарий по правилам ребенка, идти за ним, убирая директивность и собственные убеждения «как надо».
Хорошая новость в том, что детям не свойственно горевать месяцами или даже годами. У них есть внутренние силы преодолевать страдания естественным путём. Если переживания не тормозить, поощрять и находить объект для выражения чувств, ребенок быстро приспосабливается к новой ситуации и чувствует силы двигаться дальше.