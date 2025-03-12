В МВД рассказали, как бороться с киберпреступлениями против детей

До 50% преступлений, по данным МВД России, сегодня совершается дистанционно. Около 80% из них приходится на активное использование смартфонов или мобильных телефонов, до 20% - на иные гаджеты. При этом чаще других страдают самые уязвимые: каждый четвертый пенсионер и каждый пятый ребенок от 7 лет и подросток до 18 лет были жертвами кибермошенников.

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И хотя за 2024 год только в Москве раскрыто 5700 таких преступлений, их число растет. Особенно детей и подростков чаще других заставляют переводить незнакомцам семейные сбережения, толкают на преступления - поджоги военкоматов или электроподстанций, используя запугивания. Также потенциальных жертв преступники выбирают в соцсетях и мессенджерах - онлайн-играх, рассылают сообщения в школьные чаты или маскируют свои "оповещения" под сообщения образовательных платформ.

Я бы разделил организацию киберпреступлений против детей на три группы - через Сеть, мобильную связь и инженерию, - говорит начальник Управления по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД России по г. Москве Антон Кононенко. - Их главная цель - выманивание персональных данных ради финансовых хищений. Но набирают обороты и иные способы воздействия на психику детей - через игру, склонение к ложным сообщениям о минировании, через запугивание, совершение преступлений против половой неприкосновенности, использование детей в качестве курьеров для передачи денег или наркотиков. Самый распространенный способ воздействия на детей и подростков - вовлечение в игру. Этот путь открывает и коды доступа на госуслугах, и домашние сейфы, а когда "игра" переходит на улицу, то дети легко соглашаются на ложные сообщения о минировании или поджоги банкоматов. Тут дети не понимают главного: дружба дружбой, но она остается электронной. И таких детей надо учить говорить "нет".

Как считает начальник 6-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве Денис Коваленко, именно потому, что дети не научены родителями отказывать взрослым, особенно если они представляются служащими госструктур или правоохранительных органов, множатся новые виды киберпреступлений. Например, когда дети соглашаются на дистанционный видеообыск, а потом сами открывают двери преступникам. Есть даже случаи, когда ребенок ночевал в "гостинице МВД", пока шел видеообыск.

Нам нужна иная технология противостояния дистанционной технологии совершения киберпреступлений, - убежден генеральный директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды при МВД России Юрий Оболонский. - Нами такие технологии наработаны, мы их внедряем, но вот парадокс: дети в школах легко идут на контакт, а родители часто отмахиваются, мол, мне это не надо, хотя именно родители, если им доверяет ребенок, а они знают и разделяют его интересы, лучший гарант того, что ребенок не станет доверять чужим.

Каждый пятый ребенок от 7 лет и подросток до 18 лет были жертвами кибермошенников.

Как считает Оболонский, эффективным противостояние кибермошенникам станет тогда, когда люди поймут, что "цифровой гигиене" нужно учиться, как зубы по утрам чистить. Он считает, что любому по телефону надо учиться распознавать технологии негативного контента. Первый признак негатива - отношение незнакомца как равного к равному, второй - манипулирование, третий - гипноз через директивное поведение (я представитель власти). Учить детей распознавать эти вещи в виртуальном собеседнике должны родители.

Эксперт жестко расставил приоритеты - не разговаривать с незнакомцами, если не получилось - разорвать контакт, если и это не получилось - все равно отключить телефон.

"Слушать себя и доверять себе", - настаивает Оболонский.

Как первый шаг в освоении азов цифровой гигиены эксперт рекомендует установить детям на телефон программу "Заступник". В Татарстане на 35% снизилось число киберпреступлений против детей, когда они научились смело нажимать на кнопку "Заступник".