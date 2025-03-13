Эксперт назвал самую популярную игрушку

Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов рассказал о самых популярных игрушках.

«Самые популярные игрушки — это конструкторы, но уже не Lego, а аналоги. Сегмент настольных игр растёт, очень сильно держится сегмент антистрессов — всё, что можно мять, щёлкать и так далее», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, популярны и игрушки, сделанные по мотивам мультфильмов, в том числе советских и российских.

«Сегодня классическая игрушка теряет свою роль и популярность, на замену выходят лицензионные товары. Если выходит какой-то фильм, мультик, игрушки становятся просто продвижением персонажей данного контента», — пояснил Смирнов.

Ранее врач-педиатр, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского профессор кафедры педиатрии Елена Мескина рассказала, что безопасные игрушки должны соответствовать возрасту ребёнка, а также должны быть изготовлены из безопасных материалов.