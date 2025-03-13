Что такое курсы внуковедения и почему они становятся все популярнее

В рамках федеральной программы "Крепкая семья" в Ростовской области запустили курсы внуковедения - проект, призванный объединить поколения и укрепить семейные ценности. Занятия для бабушек и дедушек проходят в Ростове один раз в неделю совершенно бесплатно.

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Сначала организаторы провели опрос среди родителей, чтобы выяснить, насколько активно сегодня участвуют бабушки и дедушки в воспитании малышей. А еще узнали, что говорят о своих бабушках и дедушках сегодняшние мамы и папы.

Выяснилось, в большинстве семей бабушки работают, с детьми общаются довольно редко, если не живут вместе. Хотя родителям помощь необходима. Примечательно, что вовсе не материального участия ждут мамы и папы (хотя и не отказываются), гораздо важнее - время. А самое главное, чтобы оно было продуктивным. Также родители с ностальгией вспоминают о собственных бабушках.

"Научила читать и писать", "Какие блинчики мы вместе жарили!", "Помню походы в парки, театры", "С бабушкой часто играли в шашки, пели песни. С дедушкой мастерили поделки, собирали гербарий", "Дедушка меня научил кататься на велосипеде", "Бабушка и дедушка были моими лучшими друзьями и хранили все секреты".

Кто-то скажет, ну неужели женщине, вырастившей собственных детей, нужны какие-то курсы? Обходились же без них как-то! Оказывается, нужны. Признаем, сегодняшние дети отличаются от тех, что были раньше. Прогресс шагнул далеко вперед: дети рождаются едва ли не с мобильным телефоном в руках. Родителям так проще: сунул чаду планшет - и занимайся своими делами. Отсюда и многие проблемы: позже начинают говорить, возникают трудности в общении, неуспеваемость в школе, неумение доводить дело до конца и многое другое. Но бабушки готовы прийти на помощь. Конечно, в меру своих возможностей.

Возраст пришедших на курсы стартует от 37 лет, а самой старшей - 78. Все они хотят стать лучшими друзьями внукам, и главное - готовы меняться. Некоторые выросли без бабушек, и для них эта роль вообще новая. Кому-то растить детей активно помогали их родители, а теперь они сами в этом статусе.

Интересуюсь, правда ли, что внуков любят больше, чем детей?

"Это уже другая любовь. Через внука ты любишь своего собственного сына или дочь, которые уже выросли, которых не возьмешь на руки, не расцелуешь, не понянчишь. Но это и большая ответственность", - говорит бабушка двух внучек, председатель общественного совета федерального проекта "Крепкая семья" в Ростовской области Светлана Ладная.

Через внука ты любишь своего собственного сына или дочь, которых не возьмешь на руки, не понянчишь.

Занятия проходят как для бабушек и дедушек со стажем, так и для тех, кто к этому только готовится - чтобы быть во всеоружии к появлению нового члена семьи. Это так называемая младшая группа на курсе.

"Студентов" предупреждают сразу: воспитанием детей должны заниматься родители. А вот их миссия - не устанавливать свои правила в молодой семье, а ненавязчиво помогать. Ни в коем случае нельзя давить родителей своим авторитетом, а тем более понижать в глазах внука родительский. Важно умение договариваться. Причем на берегу. А если все же разногласия возникают, разрешать их необходимо не в присутствии ребенка.

Специалисты объясняют, зачем нужны потешки и колыбельные, по каким признакам можно понять, что ребенок неправильно развивается, просто капризничает или у него что-то болит.

При помощи потешек, сопровождающихся действиями, развивается не только эмоциональное восприятие (малыш смеется), но и вестибулярный аппарат. "По кочкам, по кочкам, в ямку - бух!" - объясняет психолог. - Важно умение отвлечь и развлечь малыша. Переключить с одного действия на другое. А чтобы ребенок постарше научился сам принимать решения, лучше не ставить его перед фактом "есть будешь суп!", а давать выбор "что будешь сегодня: суп или борщ?".

Как отвечать на каверзные вопросы маленьких почемучек? Как себя вести, если у ребенка истерика и в магазине он падает на пол и кричит "купи!"? Как отвлечь от мобильного телефона? В какие игры играть? Как привить интерес к спорту?

"Вам и самим придется меняться", - предупреждают бабушек и дедушек организаторы.

И будущие "внуковеды" дружно отвечают: готовы!

Никакой ребенок не откажется, если ему предложить интересную идею: показать фокус, провести эксперимент, придумать сценарий вместе и потом воплотить в жизнь в виде спектакля, - говорит психолог Ирина Голошубова. - Внук все время сидит в телефоне? "А научи меня!" - пусть попросит бабушка. А еще можно вместе начать вести блог. Готовить, убирать игрушки, читать стихи можно и на камеру.

Одна из бабушек, чтобы стать ближе с внучками-балеринами, попросила девочек научить танцевать и ее. Стала тренировать растяжку и уже почти села на шпагат. Другая ростовчанка ради внуков встала на ролики и села на лошадь.

Уроки проводят авторитетные эксперты: медики, педагоги, психологи. К идее подключились специалисты Ростовского НИИ акушерства и педиатрии, преподаватели Южного федерального университета при содействии Родительской лиги Ростова.

Подобный проект уже запущен в Москве. Но ростовчане пошли дальше. И хотят, чтобы к нему, пусть даже в качестве онлайн-зрителей в соцсетях, присоединилась страна. В планах - запуск семейного ток-шоу, проекты "Внук. Инструкция по применению" и "Обмен внуками", батлы между бабушками, родителями и внуками.

"Все это, мы уверены, поможет сделать счастливыми семьи и объединить поколения", - говорит Светлана Ладная.

Мнение

Татьяна Сорокина, мама 85 детей, бабушка 60 внуков, Ростовская область:

Быть бабушкой то же, что и мамой. Только детей больше! К сожалению, все мои дети выросли без бабушек, нам с мужем никто не помогал. Но я готова прийти на помощь всегда. Помню наизусть дни рождения детей и внуков и всех всегда поздравляю. В праздники не выпускаю из рук телефон - звонят все! А если приезжают мои дорогие гости, готовим вместе, накрываем столы во дворе, в доме все разом не помещаются. Такой традицией стал мой день рождения. Сейчас у меня 60 внуков, на подходе еще двое. И это такое счастье!

Тем временем

Дедушка онлайн

На "Авито" появилась новая услуга "дедушка онлайн". Дедушка троих внуков, а по совместительству практикующий психолог с педагогическим образованием по имени Николай предлагает дистанционную помощь в воспитании успешных внуков тем, у кого своего дедушки нет.

"Возможно, я смогу вам помочь, - говорится в объявлении. - Общение будет направлено по вашему выбору на формирование лидерских качеств, дисциплинированности и ответственности, мотивированности к учебе, занятия спортом. Если ребенок захочет поделиться со мной своими достижениями или проблемами, я с удовольствием его выслушаю и направлю его в позитивное русло".

Пообщаться с дедушкой можно путем переписки, звонков, голосовых сообщений. Цена услуги 500 рублей за 30 минут.