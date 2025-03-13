Как правильно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ на каникулах

Из-за большой нагрузки в школе дети откладывают подготовку к ЕГЭ и ОГЭ на каникулы и не успевают отдохнуть. Методист по истории и обществознанию в «Онлайн-школе № 1» Людмила Ставер дала пять советов, как правильно готовиться и успевать отдыхать на каникулах.

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По словам специалиста, неправильное планирование учебного процесса может привести к усталости и эмоциональному истощению.

В первую очередь, Ставер рекомендует определять длительность занятий в 4-8 часов в день, иначе ребенок будет уставать и нервничать.

Чтобы сосредоточиться на учебе, нужно определить цель на каникулы и составить план подготовки. Для концентрации можно выполнить упражнение «Обратный отсчет».

«Выберите число 100, 200 или 300 и отсчитайте его в обратном порядке. После этого будет легче сконцентрироваться на задаче», – пояснила специалист.

Также специалист рекомендует решать тестовые задания сразу после изучения темы. При повторении сначала решать задачи, затем учить теорию. Можно использовать банк знаний ФИПИ.

Для изучения большого количества информации Людмила Ставер советует разделять учебный материал на мелкие части. Можно использовать игру со спичками.

«Их можно раскидать случайным образом по столу, постараться запомнить их положение, затем отвлечься и попытаться воссоздать первоначальное расположение спичек, используя другие», – пояснила эксперт.

Последний совет – после 2-3 часов учебы делать перерыв на полчаса, общаться с близкими, гулять или перекусывать. Вечером лучше гулять или заниматься спортом, вместо того, чтобы проводить время в социальных сетях. Спать необходимо не менее 8 часов, добавила Ставер в беседе с РИАМО.

«Сбалансированная подготовка поможет не только усвоить материал, но и сохранить энергию. Соблюдайте разумный баланс между учебой и отдыхом!» – подытожила специалист.

В Госдуме сообщили ранее, что жители России тратят на репетиторов для сдачи единого государственного экзамена порядка 450 млрд рублей. Это составляет почти треть расходов федерального бюджета на образование.