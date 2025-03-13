Стоит ли будить ребенка и всем ли малышам нужен режим сна и бодрствования?
Вопрос, стоит ли будить спящего ребенка, терзает многих родителей. И нужен ли вообще режим малышу, или стоит позволить ему поспать, сколько хочется? Эксперт по детскому сну расставляет все точки над «i».
Будить или не будить сладко спящего малыша во время дневного сна - этот вопрос мучает большинство родителей. На это важный вопрос в интервью ИА RuNews24.ru отвечает эксперт по детскому сну Валентина Фатхуллина.
По словам эксперта, однозначного ответа на вопрос, стоит ли будить ребенка, нет. Все зависит от возраста, особенностей и целей пробуждения.
«Прежде всего нужно понять, что сон играет огромную роль в развитии малыша, и лишать его драгоценных часов сна без веской причины не стоит», - уточняет эксперт по детскому сну.
Нужен ли всем малышам режим? Валентина Фатхуллина утверждает, что режим важен, но подход к его организации должен быть гибким.
«Режим – это хорошо, но не догма. Он помогает организовать жизнь малыша и родителей, но не должен превращаться в жесткий график, вызывающий стресс. Прежде всего, ориентируйтесь на возраст. Например, новорожденным и младенцам до 6 месяцев режим нужен в меньшей степени, чем детям старше года. В первые месяцы жизни младенца важно реагировать на потребности ребенка, кормить его и укладывать спать по потребностям малыша. После 6 месяцев, когда ребенок начинает получать прикорм и становится более активным, режим дня становится более необходимым. Он помогает организовать питание, сон и бодрствование, что значительно влияет на развитие и самочувствие крохи», - объясняет эксперт по детскому сну.
Собеседница издания подчеркнула, что все дети разные. Некоторым детям режим дается легко, а другие капризничают и сопротивляются при любых попытках его установки. В первую очередь стоит ориентироваться на особенности своего ребенка и не сравнивать его с другими.
По оценке эксперта, гибкость – залог успеха. Так, режим должен быть гибким и подстраиваться под меняющиеся потребности ребенка. Не нужно бояться отклоняться от графики, если это необходимо.
Валентина Фатхуллина также привела несколько ситуаций, когда будить ребенка оправданно. Например, если ребенок болен, и ему необходимо принять лекарство в ближайшее время. Если ребенок долго спит во время дневного сна, это помешает ему спокойно заснуть на ночь, а потому в этой ситуации родителям стоит строго придерживаться режима сна.
«Не всегда будите ребенка только потому, что «так положено» или «пора кушать». Если он выглядит уставшим и измотанным, то дайте возможность своему малышу выспаться и восстановить силы. Сон – лучшее лекарство для больного ребенка», - комментирует эксперт.
Собеседница издания подсказала, что также важно создать благоприятные условия для сна - обеспечить в комнате тишину, темноту и комфортную температуру. Также можно соблюдать ритуалы перед сном. Они помогают ребенку настроиться на сон и быстрее заснуть. Это может быть купание, чтение книг или колыбельная.
Что касается пробуждения малыша, то оно должно быть мягким и постепенным. Эксперт по детскому сну настаивает: не включайте яркий свет и не шумите. Поговорите с ребенком тихим и ласковым голосом.
«Главное – прислушиваться к малышу и доверять своей интуиции», – подчеркнула эксперт.
Валентина Фатхуллина напомнила, что каждая мама лучше всех знает своего малыша и можете определить, что для него лучше.