Стоит ли будить ребенка и всем ли малышам нужен режим сна

Вопрос, стоит ли будить спящего ребенка, терзает многих родителей. И нужен ли вообще режим малышу, или стоит позволить ему поспать, сколько хочется? Эксперт по детскому сну расставляет все точки над «i».

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Будить или не будить сладко спящего малыша во время дневного сна - этот вопрос мучает большинство родителей. На это важный вопрос в интервью ИА RuNews24.ru отвечает эксперт по детскому сну Валентина Фатхуллина.

По словам эксперта, однозначного ответа на вопрос, стоит ли будить ребенка, нет. Все зависит от возраста, особенностей и целей пробуждения.

«Прежде всего нужно понять, что сон играет огромную роль в развитии малыша, и лишать его драгоценных часов сна без веской причины не стоит», - уточняет эксперт по детскому сну.

Нужен ли всем малышам режим? Валентина Фатхуллина утверждает, что режим важен, но подход к его организации должен быть гибким.

«Режим – это хорошо, но не догма. Он помогает организовать жизнь малыша и родителей, но не должен превращаться в жесткий график, вызывающий стресс. Прежде всего, ориентируйтесь на возраст. Например, новорожденным и младенцам до 6 месяцев режим нужен в меньшей степени, чем детям старше года. В первые месяцы жизни младенца важно реагировать на потребности ребенка, кормить его и укладывать спать по потребностям малыша. После 6 месяцев, когда ребенок начинает получать прикорм и становится более активным, режим дня становится более необходимым. Он помогает организовать питание, сон и бодрствование, что значительно влияет на развитие и самочувствие крохи», - объясняет эксперт по детскому сну.

Собеседница издания подчеркнула, что все дети разные. Некоторым детям режим дается легко, а другие капризничают и сопротивляются при любых попытках его установки. В первую очередь стоит ориентироваться на особенности своего ребенка и не сравнивать его с другими.

По оценке эксперта, гибкость – залог успеха. Так, режим должен быть гибким и подстраиваться под меняющиеся потребности ребенка. Не нужно бояться отклоняться от графики, если это необходимо.

Валентина Фатхуллина также привела несколько ситуаций, когда будить ребенка оправданно. Например, если ребенок болен, и ему необходимо принять лекарство в ближайшее время. Если ребенок долго спит во время дневного сна, это помешает ему спокойно заснуть на ночь, а потому в этой ситуации родителям стоит строго придерживаться режима сна.

«Не всегда будите ребенка только потому, что «так положено» или «пора кушать». Если он выглядит уставшим и измотанным, то дайте возможность своему малышу выспаться и восстановить силы. Сон – лучшее лекарство для больного ребенка», - комментирует эксперт.

Собеседница издания подсказала, что также важно создать благоприятные условия для сна - обеспечить в комнате тишину, темноту и комфортную температуру. Также можно соблюдать ритуалы перед сном. Они помогают ребенку настроиться на сон и быстрее заснуть. Это может быть купание, чтение книг или колыбельная.

Что касается пробуждения малыша, то оно должно быть мягким и постепенным. Эксперт по детскому сну настаивает: не включайте яркий свет и не шумите. Поговорите с ребенком тихим и ласковым голосом.

«Главное – прислушиваться к малышу и доверять своей интуиции», – подчеркнула эксперт.

Валентина Фатхуллина напомнила, что каждая мама лучше всех знает своего малыша и можете определить, что для него лучше.