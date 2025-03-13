Почему тяга к черному цвету считается тревожным признаком у подростков

Среди взрослых и состоявшихся людей черный цвет в гардеробе считается символом элегантности и безупречного вкуса. Маленькое черное платье, жакет, брюки — must have каждой стильной персоны. Но что если в черный одевается подросток, которому должна быть свойственна тяга к ярким, «молодежным» цветам? Психотерапевт Елена Боровик (Дитер) в беседе с WomanHit предупредила родителей школьников о возможной подоплеке такого выбора.

Символика черного цвета

«Этот цвет нередко выбирают люди, которые стремятся казаться сильными, скрывая за ним свои внутренние переживания. Черный может символизировать желание спрятаться от окружающего мира, защитить себя от внешних раздражителей и даже выразить свою несогласованность с обществом», — поясняет эксперт.

Если подросток упорно выбирает черные толстовки, платья, водолазки и брюки, это может свидетельствовать о сразу нескольких скрытых проблемах. Это не означает, что родителям сразу нужно начинать паниковать и тащить ребенка к специалисту, но присмотреться к чаду, понаблюдать за другими особенностями его поведения и поговорить по душам нужно обязательно.

Просьба о помощи или бунт против общества

Психотерапевт считает, что не всегда подростки носят total black с целью что-то доказать окружающим, казаться взрослее. Иногда они слепо следуют популярному тренду. Видят, что сверстники ходят в черном и покупают такие же вещи, чтобы не казаться белой вороной. Порой черная одежда — знак, что ребенок примкнул к одной из субкультур, в которой принят такой стиль.

«Готы, эмо, панки — многие молодежные движения ассоциируются с этим цветом», — напоминает эксперт.

Но зачастую пристрастие к темным, мрачным вещам — это тайный сигнал, который важно разгадать как можно быстрее, и, возможно, вытащить ребенка из психологически опасного состояния. Боровик уверена, что при помощи черного цвета подросток может самовыражаться, демонстрировать свою независимость и индивидуальность. В этом сложном возрасте дети начинают сепарироваться от взрослых, и порой назло, в пику всем советам, одеваются максимально эксцентрично.

«Черный может быть и защитным барьером, который помогает создать ощущение дистанции, чтобы скрыть уязвимость. Иногда это признак серьезных скрытых переживаний, подавленного настроения или депрессии. Бывает, что ребенок воспринимает яркие цвета как нечто чуждое, не соответствующее его внутреннему состоянию, и отказывается от цветного мира», — говорит психотерапевт.

Не так страшен черный…

Сам по себе черный цвет — не проблема. Тяга к выбору мрачных оттенков в гардеробе может пройти сама по себе по мере взросления. Но если есть сопутствующие признаки в поведении, то стоит призадуматься.

«Если подросток замкнут и избегает общения, теряет интерес к любимым занятиям, говорит о бессмысленности жизни, страдает от перепадов настроения, плохо спит, отказывается обсуждать свои чувства, это может сигнализировать о внутренних трудностях. Важно не запрещать носить черное, а разобраться, что за этим стоит», — советует специалист.

Проявите искренний интерес к отпрыску, аккуратно, без давления, спросите, что он ощущает, надевая черный цвет. Дайте ему ощущение поддержки. Пусть он будет напоказ отвергать вашу заботу и внимание, но внутри станет увереннее, поймет, что не одинок. Можно предложить подростку новые занятия, которые помогут найти иные способы самовыражения. Если же ребенок не идет на контакт, все глубже уходит в себя, это может говорить о признаках депрессии и тревожности.

В этом случае без консультации психотерапевта или психолога не обойтись.