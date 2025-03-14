Можно ли детям исключить мясо из рациона во время поста

Родителям важно составить ребенку сбалансированный рацион питания, если он соблюдает пост, чтобы не навредить его здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, исполняющая обязанности начальника Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

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«Пост — это, прежде всего, духовная практика. Не стоит забывать, что у развивающегося организма есть свои потребности с точки зрения физиологии, и строгие ограничения в питании могут плохо сказаться на развитии ребенка», — подчеркнула она.

По ее словам, детям до семи лет нельзя исключать из рациона мясные продукты. В возрасте 7-14 лет вместо мяса во время поста им стоит употреблять рыбу, яйца и молочные продукты. При этом при появлении головокружения или слабости врач призвала вернуть ребенка к привычному питанию.

Макарова добавила, что белок дети могут получать из бобовых, грибов, орехов, семян, тофу, жиры — оливкового, льняного, подсолнечного масла, орехов и авокадо, кальций — кунжута, орехов, зеленых овощей, миндального молока. Кроме того, для ребенка важны железо (гречка, шпинат и чечевица) и углеводы (цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты).

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что Великий пост, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, полностью соблюдают 16% россиян.