Психолог Екатерина Калинина рассказала, как научить ребенка планировать расходы

Согласно результатам исследований, 14 % российских родителей жалуются на то, что их детям сложно контролировать расходы. Они не знают цену деньгам и не умеют копить. Треть опрошенных мам и пап также признались, что их сыновья и дочери имеют склонность к совершению импульсивных покупок. Как научить ребенка бережно относиться к семейному бюджету и планировать траты? И с какого возраста начинать просвещать его в финансовых вопросах? Об этом рассказала клинический психолог Екатерина Калинина. Подробности - в видео телеканала "Губерния" (12+).