Как привить ребенку любовь к чтению

Литература играет огромную роль в развитии ребенка любого возраста. Она формирует его личность, улучшает навыки общения, развивает эмоциональный интеллект и художественные способности. И при этом каждый этап роста соответствует определенным литературным потребностям. Как увлечь подростка чтением, «Вечерней Москве» рассказала основатель театральной студии для детей «Ирбис» Дарья Марусова.

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Книга — помощник для ребенка

По словам Марусовой, общение с книгами, будь то чтение серьезной литературы или изучение красочных иллюстраций, способно значимо повлиять на развитие ребенка и стать фундаментом формирующейся личности.

— Литература — мощный источник развития как для детей, так и для взрослых. Чтение помогает расширять кругозор, формировать нравственность и моральные ценности, что в дальнейшем дает возможность подрастающему поколению разобраться в жизни и выявить правильные принципы, которыми можно руководствоваться, — сообщила эксперт.

Она отметила, что в младшем возрасте воспитание через книги напоминает процесс подражания: ребенок находит положительного героя, увлекается его историей и поступками и мечтает стать похожим на выбранного персонажа, внутренне ориентируясь на заложенные в книге ценности.

— В подростковом возрасте дети также могут развиваться через художественную литературу, однако происходит это не путем прямого подражания, а посредством самоанализа. Знакомясь с историей, подросток сопоставляет себя с героем и пытается ответить на непростые вопросы: правильно ли действует персонаж, какие решения привели героя в ту или иную ситуацию, и как бы он сам действовал в схожих условиях. Все это подталкивает взрослеющего ребенка к самопознанию и вызывает у него желание сформировать отношение к миру, — сказала Марусова.

Помимо благоприятного влияния на формирование внутреннего мира, чтение качественной литературы повышает общий уровень культуры, обогащает речь, развивает мышление и воображение, подчеркнула специалист.

— Литература бывает разной. Есть книги, которые не несут ничего положительного. Но если рассматривать русскую и общемировую классику, найдется огромное количество писателей, благодаря которым ребенок может познать не только мир с его нормами морали, но познать себя и свое окружение, — заметила собеседница «ВМ».

Специалист порекомендовала детям и подросткам читать произведения таких авторов, как Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. А. Шолохов, Чарльз Диккенс, Шекспир.

Улучшение эмоционального благополучия — еще одна важная особенность чтения. Полезный отдых может оказаться для подростка безопасным способом пережить стресс, справиться с тревогой и высокой нагрузкой. Также книги способны предложить альтернативную точку зрения или решение повседневной задачи, которая ранее казалась ребенку непосильной, уверена Марусова.

Как привить любовь к литературе у детей

По мнению специалиста, прививать любовь к литературе следует с раннего детства. Однако важно не насаждать и не заставлять ребенка читать.

— Очень хорошо, если ребенок соприкасается с печатным изданием уже в детстве. Родители могут читать сказки, а малыш будет слышать звуки и разглядывать яркие иллюстрации, что соберется в общую картину и вызовет любопытство, — заметила эксперт.

Специалист объяснила, что с возрастом интерес к чтению нередко утрачивается. И происходит это по самым разным причинам. Во-первых, важна позиция взрослых. Если старшие заставляют подростка читать или ругают его за отсутствие интереса к книгам, это вызывает протест. В подобной обстановке ребенок точно не захочет погрузиться в мир литературы.

Второй важный фактор — личный пример. В доме, где родители не читают, где нет книжной полки с привлекательными обложками и где о литературе не говорят, у ребенка гораздо меньше шансов увлечься чтением, считает собеседница «ВМ».

— Личный пример сильно мотивирует. Если родители читают и обсуждают книги, дети тоже увлекаются. Не обязательно читать художественные книги, это может быть профессиональная литература. Главное — сделать чтение частью повседневности, — подчеркнула Марусова.

Третий аспект — общение. Порой интерес к книгам теряется, если ребенок раз за разом встречает на страницах что-то неясное: слова, выражения, структуру. В такие моменты крайне важно присутствие взрослых. Если у ребенка есть возможность обратиться к родителям с вопросом и получить ответ, страх не станет помехой для чтения.

— Когда мы встречаемся с чем-то, чего мы не понимаем, интерес угасает. Нам больше не хочется соприкасаться с этой темой. Именно так подросток может забросить чтение классики, если рядом не окажется грамотного наставника, — поделилась наблюдениями эксперт.

Специалист порекомендовала чаще говорить с детьми о книгах: пояснять слова, разбирать не вполне понятные эпизоды, делиться собственным впечатлением и приводить жизненные примеры.