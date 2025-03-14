Почему детям стало труднее даваться развитие мелкой моторики

В последние годы проблема стала серьезнее из-за того, что дети стали больше проводить времени за экранами, сокращая время, проводимое на свежем воздухе.

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Education Week провел опрос в США среди полутора тысяч учителей подготовительных классов. 77% опрошенных отметили, что мелкая моторика стала более сложной для детей, а 69% заметили, что завязывание шнурков сегодня вызывает больше сложностей у детей, чем пять лет назад.

Социально-эмоциональные навыки лидируют в списке задач, с которыми современные дети имеют много проблем, чем у их сверстники пять лет назад. 28% опрошенных родителей рассказали, что дети имеют проблемы с заведением новых знакомств и поиском друзей, пишет Мойка78.

Эксперты называют несколько причин этого: время, которое они проводят за экраном, вытесняет деятельность на практике; снижение числа детей, которые читают для собственного удовольствия; игры на свежем воздухе перестают пользоваться популярностью; а также роль играют изменения в ежедневной деятельности.

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