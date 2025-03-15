Эксперт предупредил, о чем нужно разговаривать с детьми

Клинический психолог Екатерина Калинина рассказала, как развить в ребёнке навыки финансовой грамотности. По её мнению, начинать говорить о деньгах с детьми можно с пятилетнего возраста.

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Но в достаточной степени осознание к ним приходит в школьном возрасте, поделилась она в беседе с сайтом sovainfo.ru.

По словам специалиста, объяснить ребёнку финансовые темы можно на примере учёбы. Родителю нужно донести мысль об усилиях, которые приходится над собой делать, чтобы добиться результата и в итоге получить вознаграждение.

Также, по мнению психолога, учащимся младших классов можно начать давать первые карманные деньги.

Для развития финансовых навыков могут быть полезны игры (менеджер, монополия), которые обучают распоряжаться деньгами, то есть их приумножать, копить и тратить, отметила Калинина.

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