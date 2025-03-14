Педиатры оценили безопасность нового тренда со сливочным маслом

Педиатры Ребекка Гринберг Картер и Бриттани Шихан оценили безопасность популярного в социальных сетях нового тренда, который призывает давать младенцам сливочное масло, чтобы они лучше засыпали. Врачей цитирует издание People.

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Пользователи сети утверждают, что чувство сытости из-за кусочка сливочного масла помогает их детям заснуть крепче. Однако педиатры не рекомендуют пользоваться этим приемом.

«Прежде всего, полезные жиры поощряются в детских диетах только после введения твердой пищи. Я бы не рекомендовала масло в качестве прикорма перед началом введения другой твердой пищи — что обычно происходит в возрасте от четырех до шести месяцев», — объяснила она.

Картер порекомендовала обратиться к педиатру, если у ребенка действительно серьезные проблемы с засыпанием. В свою очередь, Шихан согласилась с тем, что ребенок, который испытывает трудности со сном, не станет волшебным образом хорошо засыпать, если ему дадут масло или положат лук под кровать, как также советуют в сети.

«Решение гораздо проще и менее захватывающее — правильное кормление, необходимые время засыпания и продолжительность сна в зависимости от возраста ребенка и последовательная реакция родителей, если ребенок просыпается рано — вот и все», — Бриттани Шихан, педиатр.

Оба эксперта сходятся во мнении, что к лайфхакам из сети нужно относиться критически, а для здоровья сна прежде всего нужны постоянный режим и формирование здоровых привычек, касающихся гигиены сна.

«Самое важное для здорового сна — это регулярный, последовательный режим отхода ко сну, без экранов перед сном и одно и то же время отхода ко сну. Создание здоровых привычек сна сослужит вашему ребенку хорошую службу в долгосрочной перспективе и гарантирует, что вы обеспечите себя проблемами со сном в будущем», — заключила Картер.

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