Нужен ли в школах уполномоченный по профилактике травли

В Госдуме предложили ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. По мнению автора инициативы, вице-спикера ГД Бориса Чернышова, это позволит снизить уровень агрессии в образовательных учреждениях и создавать комфортную среду для учащихся. Он отметил, что подобная практика уже применяется в других странах. Нужна ли эта должность в России, кто будет заниматься этой деятельностью и поможет ли инициатива в борьбе с буллингом, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Нужно ли перекладывать обязанности взрослых на детей

Согласно инициативе депутата, уполномоченный по профилактике травли должен помогать выявлять конфликты. Ему потребуется участвовать в примирении сторон и сообщать учителям о ситуациях, требующих вмешательства.

Предполагается, что эту должность должен занимать старшеклассник, избираемый ежегодно. Он станет связующим звеном между учениками и администрацией школы. При этом уполномоченный не получит административных полномочий, и его функции будут носить только представительский и консультативный характер.

Психолог Андрей Зберовский считает, что эта мера не будет достаточно эффективной.

— Старшеклассник — это старшеклассник, он все равно не владеет всеми знаниями взрослых, не понимает до конца все юридические аспекты. У него в рамках школы могут быть симпатии и антипатии к кому-либо, — предположил эксперт.

Помимо этого, избранный на такую должность старшеклассник сам может бояться кого-то из тех, кто занимается травлей, или же быть вовлеченным в этот процесс. Еще он сам может стать жертвой буллинга из-за своей должности.

— Я против того, чтобы взрослые обязанности перевешивались на детей. Я считаю, что в наше время есть абсолютно все инструменты, чтобы эффективно пресекать буллинг в рамках школы. И классные руководители имеют определенные полномочия. Почти в каждой школе есть школьный психолог, есть школьная администрация, — отметил психолог.

Что необходимо для борьбы с буллингом

Собеседник «ВМ» полагает, что для эффективной борьбы с буллингом нужно сделать на законодательном уровне более понятным механизм отчисления из школы тех, кто занимается травлей. Сейчас это является довольно затруднительной процедурой.

— При этом детей не принято «убирать», даже таких, которые откровенно портят жизнь всей школы. Механизм нужно упростить, чтобы если завелся проблемный персонаж, который травит целые классы, параллели, а может, и всю школу, его проще было отчислить. Часто бывает один хулиган с двумя–тремя друзьями, которые держат в страхе все образовательное учреждение, и никто с ним не может справиться. Не сможет и какой-нибудь уполномоченный старшеклассник, — объяснил Зберовский.

Кроме того, существующая система оценки директоров школ и образовательного учреждения в целом ставит их в такие условия, что любые сложности, которые существуют в школе, идут его директору в минус. И правильное решение об отчислении организатора травли может привести к проблемам у руководства школы. Поэтому чаще всего на эту меру просто не идут, чтобы не лишаться премий и не получать выговоры.

— Школьные администрации не хотят выносить сор из избы. Потому что они понимают, что если кого-то исключить, то будут жаловаться родители, ходить в управление образования, писать письма, скандалить. А выговоры будет получать директор, — указал психолог.

Возможно, следовало бы перестать оценивать учителей и директоров школ по таким показателям. Система сейчас работает так, что сор из избы не выносится. В итоге буллинг продолжается, некоторые ученики пытаются покончить с собой из-за травли, но это считается личной судьбой ребенка и его родителей.

— Его ставят на учет, но к администрации школы это будто бы не имеет никакого отношения, все благостно и чинно. Как семейный психолог я работаю с такими историями сплошь и рядом. И эту систему надо убрать, — выразил мнение собеседник «ВМ».

Если упростить механизм отчисления задир из школы и перестать ругать директоров образовательных учреждений за то, что они избавляются от проблемных учеников, то и не придется «изобретать велосипед», вводя уполномоченных лиц по буллингу и применяя иные меры. Школа сможет эффективно «избавляться от сорняков», заключил Зберовский.

Часто дети становятся жертвами травли не только в стенах школы, но и в Сети. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как понять, что над вашим ребенком издеваются в интернете.