Роспотребнадзор удивил списком запрещенных блюд в школьных столовых

Кормить школьников в учебных заведениях нельзя яичницей-глазуньей, блинчиками с творогом и мясом, окрошкой и колбасой, следует из памятки, разработанной управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Также не следует подавать в столовых макароны по-флотски, макароны с рубленым яйцом, мясные и рыбные заливные блюда, грибы, кремовые кондитерские изделия. В качестве заправки нельзя использовать острые соусы, кетчупы, майонез, перец, а в качестве напитков — газированные напитки и квас.

В общеобразовательных организациях используются согласованные с Роспотребнадзором 14-дневные или 21-дневные суточные рационы питания. Они обеспечивают оптимальную энергетическую ценность и химическую сбалансированность блюд, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Уксус в блюдах должен быть заменен на лимонную кислоту, а молочные продукты должны быть только на основе растительных жиров. Готовить блюда можно на пару, а также отваривать, запекать, тушить, припускать.

До этого педиатр Светлана Макарова рассказала, что родителям стоит учитывать возраст и состояние здоровья ребенка во время Великого поста. Исходя из этих показателей, врач посоветовала взрослым составить сбалансированный рацион для детей. По ее словам, детям до семи лет не рекомендуется исключать мясо.