Шесть книг для чтения с детьми

Каждые выходные сотрудники московских читален рассказывают о детских книгах, которые смогут заменить гаджеты. Ведущий библиотекарь библиотеки № 252 Светлана Сладкова выбрала шесть увлекательных произведений для детей разного возраста.

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Забронировать заинтересовавшее издание можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

Малышам

«Морской звездочет и другие удивительные рыбы» Галины Ильиной

Для чтения с самыми маленькими я хотела бы порекомендовать книгу современной российской писательницы Галины Ильиной, которая легко и весело рассказывает об обитателях морских глубин. На этих страницах вы прочтете про рыбу-зубочистку, рыбу-лапшу, рыбу-белку, рыбу-коробку и многих других. Думаю, что интересно будет и взрослым: наверняка о каком-то из этих созданий вы узнаете впервые.

Отдельно хочу сказать об иллюстрациях художницы Ольги Салль. Каждой рыбке она придала уникальный характер, чем сделала знакомство с книгой еще более увлекательным.

«Большая книга приключений Конни. Путешествия» Лианы Шнайдер

Немецкая писательница Лиана Шнайдер создала серию книг о девочке по имени Конни, которая, как и остальные маленькие дети, начинает познавать мир. В этой книге героиня готовится к первому в своей жизни полету на самолете вместе с мамой и папой. Она окажется на пляже, увидит море, побывает на ферме и заведет новых друзей. Кроме того, Конни научится определять время по стрелкам часов и поможет в этом и маленьким читателям.

А если вам понравится книга, советую присмотреться и к остальной серии. Там Конни посещает зубного врача, ухаживает за домашними питомцами, помогает по хозяйству. Серия переведена более чем на 20 языков.

Детям постарше

«Планета Земля» Елены Качур

«Планета Земля» — детская энциклопедия, с которой вам точно не будет скучно. Ее главные герои — симпатичный рыжий человечек Чевостик и дядя Кузя — познакомят детей с планетой, на которой мы живем.

Они отправятся в захватывающее путешествие, чтобы узнать о материках и океанах, понять, из чего состоит атмосфера, откуда берутся вулканы и айсберги. Персонажи расскажут читателям, где находятся Северный и Южный полюса, как происходит круговорот воды в природе и что таят недра Земли.

«Необычные дома Москвы» Юлии Егоровой

Книга Юлии Егоровой — прекрасная возможность отправиться на прогулку по своему городу не выходя из дома. Автор расскажет, какие интересные здания можно увидеть в столице, объяснит, как их найти, и поведает историю их создания.

Кроме того, взрослые смогут проверить свое знание Москвы. Знаете ли вы, например, где находятся и как выглядят дом-яйцо, дом-корабль, дом-комод или дом-сказка?

На улице становится все теплее, и тем, кто не хочет сидеть дома, я советую взять эту книгу на прогулку и воспользоваться ею как путеводителем. Обязательно отыщите эти здания и сделайте с ними фото. Уверена, что книга о необычной архитектуре города сделает ваше небольшое путешествие по Москве особенно интересным.

Подросткам

«“Летучий голландец”. Легенды Средневековья»

Перед вами книга, которая не только заинтересует любознательного подростка, но и поможет ему на уроках в школе. Например, он познакомится с древними легендами средневековой Европы, подвигами рыцарей Круглого стола Парсифаля и Лоэнгрина.

Читатель также узнает, что такое святой Грааль, чем опасна Лорелея, благодаря чему прославился Гамельнский крысолов и что случилось с «Летучим голландцем». Кроме того, книга содержит пояснительные статьи — они помогут разобраться в тех моментах, которые могут быть непонятны подростку.

«Сага о людях из Бирки, шведского города эпохи викингов» Матса Валя и Бьорна Амбросиани

Какими на самом деле были грозные мореходы-викинги? Где они жили, во что верили, что любили и чего боялись? В первой части книги Матс Валь и Бьорн Амбросиани попытались воспроизвести вероятную картину жизни и быта викингов, опираясь на известные факты и результаты археологических раскопок.

Вторая часть — справочная. В ней представлены те самые факты об отважных мореходах, которые еще в VIII веке исследовали Британские острова, Исландию, Гренландию, державу франков и добрались даже до Руси. Яркие иллюстрации и подробные карты путешествий заинтересуют будущих историков, археологов, лингвистов и просто любителей приключений.