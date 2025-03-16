Детский омбудсмен рассказал о проблеме приемных родителей

В обществе «не сформирован портрет» таких людей.

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Иногда их считают «чудиками» или упрекают в стремлении пиариться.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

«У нас на сегодняшний день в социальных учреждениях Москвы находятся 800 с небольшим детей. Почти 16 тысяч находятся в приёмных семьях, но мы столкнулись с тем, что про приёмных родителей вообще никто не говорит, в обществе не формируется портрет приёмного родителя. Я сама приёмный родитель. Про нас часто думают, во-первых, что это чудики, во-вторых, что это пиар, если человек успешный и берёт приёмного ребёнка, или думают, что приёмный родитель — монстр, который на детях зарабатывает, ему просто нужны деньги».

Ранее волонтёр назвала «чудовищным ударом» для ребёнка возвращение его в детдом. После таких действий мальчики и девочки, ранее принятые в семью, теряют доверие к миру. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила руководитель Фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.