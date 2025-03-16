Новая опасная игра набирает популярность у подростков

Родителей предупредили о популярной у подростков игре «Исчезни на сутки». Другие её названия — «Исчезновение на 24 часа» и «Пропасть на сутки». Но суть одна: участник должен уйти из дома и 24 часа не выходить на связь с близкими. Кто придумал такой челлендж и зачем, не понятно. Ясно одно — есть риск неожиданных и печальных последствий.

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Суть и опасности игры «Исчезни на сутки»

Правила просты: ребёнок молча уходит из дома и целые сутки не даёт о себе знать. Родственники не смогут с ним связаться, так как участник должен выключить свой телефон и вообще не пользоваться гаджетами.

Где он и что с ним — в курсе только друзья. Но и они не должны ничего рассказывать родителям участника, сообщило mk.ru со ссылкой на пост объединения «Русская община».

Там предупредили, что такие игры могут быть очень опасны.

«Настоятельно рекомендуем вам поговорить с вашими детьми о рисках, связанных с подобными играми, и объяснить, почему важно всегда оставаться на связи с родителями», — отметили активисты.

Другой вопрос — с какого возраста можно отправлять ребёнка в магазин. В этом «Секрет фирмы» разобрался вместе с юристом. Читайте здесь.