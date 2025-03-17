Как лучше готовиться к ЕГЭ — с репетитором или самостоятельно

До начала сезона ЕГЭ осталось чуть больше двух месяцев, и кажется, что всё давно уж определено: кто что собирается сдавать, как готовиться... Запись к репетиторам — полная еще в сентябре, а уж в марте искать «свободное окошечко» будто бы странно.

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© Алексей Меринов

Параллельно, правда, существуют удивительные истории про «сына маминой подруги», который сам поступил-таки в престижный вуз, но это скорее фольклор... Именно этот фольклор, а заодно и существующий абитуриентский уклад, предлагает перебороть зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, одна из важнейших задач сегодня — проработать вопрос освоения образовательных программ без обращения к услугам репетиторов. Аргумент здравый — все то же равенство возможностей. Получится ли? Об этом «МК» спросил у двух выпускниц прошлого года: одна из них готовилась к ЕГЭ с репетитором, вторая — самостоятельно.

Традиционно репетиторов — тех же учителей или преподавателей, которые предпочли школьной писанине вольные хлеба, — недолюбливают те, кто остался внутри структуры. Все понятно, отток кадров, конкуренция. В Госдуме на репетиторов и их «нетрудовые доходы» (даже если репетитор честно платит налоги как самозанятый) косо смотрят Петр Толстой, Анатолий Вассерман, Олег Смолин — из-за того, что платный помощник в учебе далеко не каждому по карману. Неоднократно критиковал репетиторство спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говорил, что надо бы упростить программу, приблизить ЕГЭ к учебникам. Теперь вот Министерству просвещения совместно с Рособрнадзором поручено проработать вопрос повышения качества образования. С предложением вице-премьера Чернышенко согласилась и председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, схлынет поток репетиторов только после того, как появятся единая программа, единые государственные учебники и полное соответствие экзаменов ЕГЭ школьной программе. Мол, чтобы «на ЕГЭ не было экзотических вопросов, которые в школе даже не проходили».

На расхождения между содержанием ЕГЭ и базовой программой школьной подготовки еще в прошлом году обращал внимание президент. Есть нехитрые подсчеты: если опираться на школьные знания, можешь рассчитывать максимум на 60–75 баллов по ЕГЭ. Школьнику, который хочет сдать экзамены лучше, остается либо активнее грызть гранит науки самостоятельно, либо нанимать репетиторов. Полина, которая учится в МГУ, убеждена: можно подготовиться и сдать на высокие баллы самостоятельно, но для этого надо быть «очень прошаренной».

— Я любила литературу уже давно, хотела поступить на филолога, поэтому выбор дополнительного ЕГЭ был очевиден, – рассказывает Полина. — Разумеется, читала все произведения, которые есть в школьной программе. Еще я смотрела кодификатор, периодически писала пробные варианты экзамена, читала дополнительную литературу. Правильно оформлять задания я училась методом проб и ошибок. Например, на одном из пробников я потеряла баллы, потому что не знала, что ответы на вопросы тестов должны быть написаны в роде, числе, падеже, что предполагает вопрос. К примеру, «Жанр «Вишневого сада» сам А.П.Чехов определил как…», в этом случае необходимо ответить «комедию». Хотя еще год назад подобные ответы принимали только в именительном падеже. В общем, надо следить за такими новшествами. Так или иначе, мой результат немного отличался от желаемого, 78 баллов. Ошибки были из-за несоблюдения речевых норм и орфографии, а также из-за структуры эссе. Правда, я была еще и победителем олимпиады, так что все равно смогла поступить туда, куда хотела.

При этом Полина уточняет: ее сценарий — это в какой-то степени опция «не пытайтесь повторить», потому что победа в олимпиаде сама по себе служит для абитуриента колоссальным парашютом-страховкой. Кстати, по статистике 2024 года, олимпиадников в вузах оказалось чуть более 3000 человек.

Совсем другим опытом поделилась Алисия, первокурсница РГГУ. Правда, девушка уточнила, что ее разворот в сторону литературы был внезапным, скорость и качество подготовки были в приоритете, поэтому только репетитор, без вариантов.

— Ключевым фактором стало удобство. Занимаясь с преподавателем, я не углублялась в структуру, не следила за изменениями в банке заданий и кодификатором. Все это делал репетитор и коротко и ясно преподносил мне. Когда мы разбирали экзаменационные вопросы, была возможность спросить все непонятные термины, уточнить, правильно ли я понимаю, каким должен быть ответ. К тому же, моя репетитор была проверяющей ЕГЭ, поэтому она могла подсказать, как лучше отвечать. Я занималась дважды в неделю в течение всего года, учила стихотворения, отвечала на вопросы из тестов, читала все нужные произведения. Итого за год: около 60 произведений и 33 стихотворения. Перед самим экзаменом, помню, в тесте попалось такое задание: «Назовите произведение отечественной поэзии первой половины XIX века, в котором представление о возвышенном и прекрасном связано с женским образом». На тот момент, казалось, я знаю много лирических произведений, но в заданные века и тему они не подходили. Тогда мой репетитор незамедлительно нашел мне классическое «Я помню чудное мгновенье…». Удивительно, но на самом экзамене, всего через два дня, мне попалось точно такое же задание. В итоге, правда, я набрала на ЕГЭ всего 73 балла. У меня была одна ошибка по невнимательности и еще несколько, связанных с логичностью речевых норм. Поэтому очень советую всем внимательно читать задания, по несколько раз проверяя, правильно ли вы поняли вопрос, а также перечитывать свои ответы.

Оценки обеих наших героинь можно охарактеризовать как «средне-хорошие» (вроде «пятерки», но без шика-блеска), а их опыт демонстрирует: репетитор не панацея. Кстати, в 2025 году литература будет одним из самых лаконичных ЕГЭ — всего 11 заданий. Зато каждый промах оценивается максимально жестко.

Официальной статистики по подготовке с репетиторами нет. Негласно же принято считать, что платные помощники есть у каждого пятого школьника. В правительстве уже обозначили задачу: к 2036–2040 годам заменить репетиторов бесплатными услугами в школах. Для этого привлекут методистов, наставников, вузовских преподавателей, олимпиадников и др. Время покажет. Но пока из условно бесплатного инструмента подготовки у школьника лишь искусственный интеллект, папа-мама да сосед Вася, который учил математику этак в 1974 году, репетиторство будет процветать. И ежемесячно вытягивать из карманов абитуриентских родителей этак 50–200 тысяч рублей — в зависимости от того, сколько предметов сдается, как быстро надо подготовить и насколько все запущено.