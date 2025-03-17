Психолог рассказал, как администрация школы должна реагировать на буллинг

Психолог Андрей Зберовский заявил, что подвергшийся травле школьник не должен оставаться один на один со своими проблемами, ему должны помочь администрация образовательного учреждения и родители.

«Поведение ребёнка, которого буллят в школе, говорит само за себя: он не хочет посещать уроки, и у него нет друзей. Он одиночка, именно таких детей и травят», — констатировал эксперт в разговоре с Радио Sputnik.

По его словам, с подростками, ведущими себя агрессивно по отношению к сверстникам, нужно проводить воспитательные беседы. Если это не помогает, их необходимо ставить на учёт, отчислять из образовательного учреждения и даже применять наказание в виде административного штрафа.

Родителям пострадавшего от травли ребёнка стоит записать его в кружок или секцию, чтобы он смог найти друзей и не чувствовал себя одиноким, добавил Зберовский.

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