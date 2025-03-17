Эксперт охарактеризовала людей, которым «мешают» дети в общественных местах

У них «нет любви».

Не исключено, что в будущем их станут раздражать старики.

Своё мнение уполномоченный по правам ребёнка в столице выразила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Всё начинается с любви. Ужасно жалко этих людей, которые так относятся в принципе к людям. Ведь дети тут вообще-то ни при чём. Дети на сегодняшний момент мешают этим людям. На следующий момент им помешают другие, старики. Потом им помешает ещё кто-то. Потом кошка, потом собака. Понимаете, у людей нет любви. А если нет любви в жизни, то оно ничего не радует. И все раздражает. А это то, что лежит на поверхности. То, что шумит, бегает, кидает, бросает и бьёт».

Родители должны объяснять детям нормы поведения, отметила также Ярославская.

«Суть, глубина — она в этом эгоизме, что мир вокруг меня вертится. Но капелька справедливости в этом тоже есть. Уважаемые мамы, когда ребёнок не знает границ и не понимает свой, чужой и так далее, и когда этот ребёнок в обществе, и он, например, в пятилетнем возрасте не может вести себя никак. То есть он может подбегать, кричать, падать. Здесь к вам тоже большой вопрос. Надо ли воспитывать детей вести себя правильно в обществе? Конечно, надо».

Ранее омбудсмен рассказала о проблеме стигматизации приёмных родителей.