Почему нельзя разрешать детям выпивать «под присмотром»

Американцы призывают перестать выпивать в семье при детях. Учёные выяснили, что дети, которым разрешали выпивать внутри семьи, имеют больше рисков стать алкоголиками, чем те, у кого родители вели здоровый образ жизни. К такому выводу пришла компания американских учёных из Университета Буффало. Специалисты считают, что не так важно, сколько спиртного разрешать, — важен сам факт.

Почему родители разрешают детям пить

Родители часто разрешают детям употреблять алкоголь в подростковом возрасте. Многие родители считают это эффективной стратегией снижения вреда от спиртного: якобы такая схема даёт возможность взрослым контролировать употребление алкоголя детьми. А ещё «пусть лучше научится пить в семье, чем где-то под забором», «чтобы понял свою предельную дозу», ну и всё в таком духе.

Что показали научные исследования

Свежее исследование специалистов кафедры психологии Университета Буффало во главе с Бернардом Передой свидетельствует о том, что поощрение родителями выпивки в семье становится причиной чрезмерного употребления алкоголя и связанных с этим вредных последствий. Причём не так важно, дают ли детям попробовать совсем немного или же полноценно втягивают в «гулянки».

Исследования 2008, 2014, 2016, 2018, 2020 годов и свежий обзор, представленный американскими специалистами, говорят об одном и том же: детей лучше не учить пить.

Дети учатся пить, наблюдая за родителями дома. Поэтому для предотвращения алкоголизма лучше демонстрировать здоровое отношение к алкоголю, уверены специалисты. Стоит почаще давать ребёнку понять, что хорошо проводить время можно и без выпивки.

Российские психологи согласны с этим: люди, растущие в пьющих семьях, считают, что употреблять алкоголь вполне нормально.