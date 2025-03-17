Детский омбудсмен объяснила, почему нельзя сплетничать при детях

Взрослым нельзя сплетничать при детях дома.

Важно отфильтровывать сказанное, не осуждать учителей.

Советы Ольга Ярославская дала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К родителям хотела обратиться и говорить не про ребят, которых буллят, а тех детей, которые сильные и которые буллят. Уверяю вас, уважаемые родители, процесс вот этого агрессивного буллинга часто запускаете вы. Потому что в своём разговоре на кухне за обедом вы позволяете какие-то суждения об учителях, общих знакомых, о детях, о друзьях. Причём, когда вы с ними реально общаетесь, вы такие милые, пушистые, и вы же не игнорируете их, и даже не можете им гадости говорить. А вот за закрытыми дверями можете, причём при ребёнке. И ребёнок очень быстро наматывает на ус, что так можно. И если у вас хватает мозга промолчать, то у ребёнка нет. Ребёнок это всё выдаёт впрямую. Поэтому внимательно подумайте. Уверяю вас, что ваш ребёнок тоже не выиграет от буллинга. Вот эти позиции, они все исходят из семьи. Пожинает это образовательное учреждение, чаще всего там, где стало скопление сообщества ребят. Но начинается все на кухне, в семье».

Ранее Татьяна Москалькова выступила за введение в России ответственности за буллинг. Уполномоченный по правам человека высказала эту идею на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодёжной политике.

«Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже чётко сформировалось», — подчеркнула омбудсмен.

По мнению Москальковой, последствия травли для детей «гораздо более тяжёлые, чем даже последствия побоев».