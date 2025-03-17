Как помочь ребенку, которого травят в школе

Нижний Новгород прогремел на всю страну из-за ужасного происшествия в школе № 117. Ученик принёс нож на урок и набросился с ним на своих одноклассников. Для всех это стало шоком, тем более что семью мальчика все знакомые характеризовали как хорошую и благополучную. Мама нападавшего рассказала, что сын на протяжении 8 лет подвергался травле со стороны одноклассников. Она даже обращалась по этому поводу к школьному психологу. Почему же не удалось предотвратить нападение? Что делать родителям, если их ребёнок становится жертвой буллинга? И как вести себя учителям, чтобы не доводить дело до поножовщин?

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Опасные связи

Происшествие в школе № 117 потрясло не только Нижний Новгород, но и всю страну. Во время урока русского языка 14-летний подросток достал нож и ударил им двух одноклассников. После чего сбежал из школы, спрятался в лесополосе, где его и нашли правоохранительные органы. Одноклассники выжили, но получили серьёзные травмы и теперь находятся в больнице.

Остальные ученики рассказали, что напавший мальчик всегда был тихим, ни с кем в классе особо не общался и подвергался травле. Более того, по данным учеников, над восьмиклассником подшучивали не только ровесники, но и учителя. Все дело в том, что он был медлительней сверстников и на решение уравнений или чтение текстов ему нужно было больше времени.

В социальных сетях информацию о буллинге подтвердила и мама 14-летнего подростка. По её словам над сыном издевались в классе около восьми лет.

Год назад мама привела его к школьному психологу, чтобы решить проблему, и та предложила вместе поговорить с обидчиками. Но, судя по случившемуся нападению, ситуацию этот совет не изменил.

Нижегородцев эта ситуация возмутила. Одни считают, что причиной инцидента стал недостаток дисциплины в современных школах.

«Травля была и будет, но в наше время просто работали и с хулиганами и с жертвами и искали их соприкосновения что бы хоть как то их сдружить, – поделился нижегородец Роман. – В классе была дисциплина и учителя пресекали любые смешки в чужую сторону. Сейчас же соцпедагоги занимаются ерундой для отчётности, вот и всё».

Другие же сетуют на равнодушие сегодняшних педагогов.

«Чем занимаются соцпедагоги и психологи!? Довели ребёнка до ножа, – возмущается Мария. – Я благодарна классному руководителю своих детей, она глотку перегрызёт за каждого своего ученика, следит за ними, как за родными. Жаль, что такие учителя сейчас редкость».

Кто-то считает, что в сегодняшних условиях у учителей элементарно не хватает времени заниматься детьми.

«Педагоги занимаются тем, что заполняют электронные журналы после уроков, но это не их придумка, – уверена Виктория. – Они бы с удовольствием занимались детьми, а не отчётностью».

Надеяться же на помощь школьных психологов, по мнению многих родителей, не приходится.

«Если в школе есть один психолог на 1500 учащихся, это всё равно что психолога нет от слова совсем», – уверена одна из мам.

Нехватка времени, а порой и опыта или профессионализма часто не позволяют школьным психологам вовремя заметить тревожную ситуацию.

Выплеск боли

Тем более, что, по мнению специалистов, распознать, что ребёнок готов броситься на одноклассников, довольно сложно.

«Трудно идентифицировать подростка, который свою внутреннюю агрессию направит на других, – рассказал психолог Наталья Положенская. – Есть, безусловно, определённые поведенческие маркеры, на которые важно обращать внимание: замкнутость, некоторая аутичность, склонность к одиночеству, чрезмерное увлечение играми со сценами насилия, агрессии, применения оружия».

Подростки не всегда могут адекватно оценивать происходящее вокруг, так как у них зашкаливают эмоции.

«Подростковый возраст – сложный, он кризисный и для самого ребёнка, и для семьи, – объяснила психолог. – Происходит гормональная перестройка, формируется префронтальная кора головного мозга, отвечающая за принятие взвешенных решений и когнитивный контроль. Наиболее активна лимбическая система, связанная с эмоциями. Подросткам сложно контролировать чувства и переживания, они остро реагируют на критику и могут воспринимать мир как чёрное или белое. Это влияет на поведение и внешние проявления, на отношения в социуме».

Повышенная чувствительность может проявляться в виде жестокости. Она в свою очередь и становится причиной подростковой травли того, кто, отличается от остальных.

«Детская и подростковая жестокость – это выплеск боли и неразрешённых конфликтов наружу (если речь не идёт о специфических расстройствах), – рассказала Наталья Положенская. – Это всегда попытка показать свою значимость и власть за счёт унижения другого, так как других способов продемонстрировать свою важность пока нет. И это почти всегда про отсутствие понимания внутри семьи».

Рука помощи

Последствиями буллинга может стать нападение на одноклассников или самоубийство. Поэтому родителям нужно быть очень внимательными к своим детям в подростковую пору.

«Нужно внимательно понаблюдать, как изменилось поведение ребёнка за последнее время в ту или иную сторону (отстранён или, наоборот, возбуждён, агрессивен или непривычно тих и молчалив и т. д.), – рассказала психолог. – Если отношения с ребёнком достаточно хорошие, спросить, нужна ли ему помощь, всё ли у него в порядке».

В любом случае стоит обратиться к специалисту-психологу для обсуждения дальнейших действий.

«Если родители хотят помочь, значит, им уже не всё равно, что с ребёнком, и есть шанс, что трагедии можно избежать, – поделилась наталья Положенская. – Равнодушие, отстранённость и разобщённость сильно влияют на ситуацию. Можно пойти к психологу даже без ребёнка, описать ситуацию, подробно описать особенности поведения ребёнка, изменение привычного поведения, и выработать стратегию помощи. Не бояться идти к психологам, психотерапевтам, психиатрам, от этого может очень многое зависеть».

Часть ответственности ложится и на плечи учителей, которые наблюдают за детьми в школе и проводят с ними половину времени.

«Не хочу говорить обо всех учителях, но многие не обращают внимания на психологический климат в классе, – считает Наталья Положенская. – Или делают вид, что не обращают. Потому что чувствуют бессилие. Важно понимать, что тут не сработает просто разговор на тему «как нельзя поступать и как важно быть добрым». Для того, чтобы работать с темой буллинга учителям нужно внимательно следить за состоянием детей, за теми отношениями и микрогруппами, которые складываются в коллективе. И, если возникает опасная ситуация, обращаться к к специалисту, приглашать родителей и вместе вырабатывать стратегию поведения».

Причём работать нужно сразу с тремя участниками травли – жертвой, главным задирой и наблюдателями, то есть детьми, которые смотрят за происходящим со стороны.

«Трудность в том, чтобы следить за ребёнком, разговаривать с ним, наблюдать за его поведением в среде сверстников, – объяснила Наталья Положенская. – Это требует внимательности и времени. Школы перестали выполнять воспитательную функцию, психологи, по большей части, работают там на уровне проведения тестов и заполнения опросников. А с детьми нужно быть в контакте, чтобы видеть, что происходит».

Инцидент в школе № 117 еще раз показал, что буллинг в школе опасен не только для самой жертвы. И если педагоги предпочитают не замечать происходящее в классе, ситуация может взорваться самым трагичным образом.

…Нападавшего подростка отправили под домашний арест на два месяца. Директора школы временно отстранили от должности, а в отношении школы даже возбудили уголовное дело о халатности.

За нападавшего школьника вступился Егор Крид на своём концерте в Нижнем Новгороде.

«Я, конечно же, осуждаю поступок этого парня, который пришёл в школу, взяв с собой холодное оружие. Это недопустимо, – уверен музыкант. – Но представьте, через что он прошёл, какую боль он пережил, чтобы решиться на такое».

Музыкант призвал всех своих фанатов, которыми в большинстве являются подростками и молодые люди, не давать в обиду слабых и защищать жертв травли.