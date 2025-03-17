На «Госуслуги» добавили черновик для записи ребенка в первый класс

На «Госуслугах» появилась возможность создать черновик заявления на поступление ребенка в первый класс. Это позволит заполнить форму заранее, чтобы в день начала приемной кампании оперативно отправить документы. По заявлению Минцифры, это может повысить шанс на зачисление в нужную школу.

© РИА "ФедералПресс"

«На Госуслугах после формирования черновика заявления в 1 класс появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании Госуслуги пришлют дополнительное напоминание. Если у вас есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления», – говорится в релизе ведомства.

В министерстве отметили, что при зачислении ребенка учитывается очередность подачи документов, поэтому важно быть в числе первых, кто отправил заявление. Старт приема школы должны начать до 1 апреля. Однако рассмотрение документов происходит несколько позже: для льготников и подающих заявки по месту прописки срок обозначен до 30 июня. Для всех остальных – с 6 июля по 5 сентября.

Ранее «ФедералПресс» писал, как правильно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В Госдуме сообщили, что жители России тратят на репетиторов для сдачи единого государственного экзамена порядка 450 млрд рублей. Это составляет почти треть расходов федерального бюджета на образование.