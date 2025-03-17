Что нужно знать о заморозке яйцеклеток

В современном мире все больше женщин задумываются о заморозке яйцеклеток как способе сохранить возможность стать матерью в будущем. Эта процедура, известная как криоконсервация ооцитов, становится все более популярной благодаря развитию технологий и изменению социальных норм. В этой статье мы подробно разберем, что такое заморозка яйцеклеток, кому она показана, как проходит процедура и какие риски с ней связаны.

© Just Talks

Что такое криоконсервация ооцитов?

Криоконсервация ооцитов — это процесс замораживания яйцеклеток для их последующего использования в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Технология появилась около 20 лет назад, но долгое время не пользовалась популярностью из-за низкой эффективности. Сегодня, благодаря усовершенствованию методов, выживаемость яйцеклеток после размораживания достигает 85%, что делает процедуру более надежной.

Кому показана заморозка яйцеклеток?

Женщины до 35 лет без планов на беременность в ближайшее время. Качество яйцеклеток с возрастом ухудшается, поэтому заморозка в молодом возрасте увеличивает шансы на успешное ЭКО в будущем. Пациентки с преждевременной недостаточностью яичников. Около 10% женщин сталкиваются с этой проблемой уже к 30 годам. Женщины, проходящие онкологическое лечение. Химиотерапия и лучевая терапия могут значительно снизить овариальный резерв. Те, кто хочет отложить материнство по социальным причинам. Отсутствие партнера, карьерные амбиции или неуверенность в завтрашнем дне — все это может стать причиной для криоконсервации.

Как проходит процедура?

Консультация и обследования. Перед процедурой необходимо пройти ряд анализов, включая тесты на гормоны (АМГ, ФСГ, эстрадиол) и УЗИ яичников. Это помогает оценить овариальный резерв и выявить возможные противопоказания. Стимуляция овуляции. Для получения достаточного количества яйцеклеток проводится гормональная стимуляция, которая длится 10–14 дней. Забор яйцеклеток. Под кратковременной анестезией врач извлекает яйцеклетки с помощью пункции. Процедура занимает около 20 минут и не требует длительной реабилитации. Криоконсервация. Яйцеклетки замораживаются в жидком азоте при температуре -196°C. Теоретически они могут храниться десятилетиями.

Риски и противопоказания

Хотя процедура считается безопасной, есть несколько моментов, которые стоит учитывать:

Гормональная стимуляция может вызывать временные изменения эмоционального фона.

Выживаемость яйцеклеток после размораживания составляет около 85%, что означает, что часть клеток может погибнуть.

Противопоказания включают тяжелые онкологические и соматические заболевания, хотя в большинстве случаев даже они не являются абсолютным запретом.

Психологические аспекты

Решение о заморозке яйцеклеток может быть эмоционально сложным. Многие женщины испытывают чувство неполноценности, страх неизвестности и давление со стороны общества. Важно помнить, что заморозка яйцеклеток — это не признак слабости, а возможность сохранить шансы на материнство в будущем.

Где можно заморозить яйцеклетки?

В России процедура доступна как в частных клиниках, так и по полису ОМС (в Москве и Московской области). Стоимость в частных клиниках варьируется: