Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию детей

Питание играет важную роль для развития детей и подростков. Чтобы организм правильно развивался, здоровье и иммунитет были крепкими, надо соблюдать основные принципы составления рациона, рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Во-первых, еда должна давать необходимый для умственной и физической активности ребенка объем энергии.

Во-вторых, рацион должен отличаться разнообразием и обеспечивать детей всеми нужными питательными веществами.

В-третьих, нужно соблюдать технологии обработки продуктов, обеспечивать санитарные нормы в помещениях, где готовится еда, использовать только свежие продукты.

В ведомстве напомнили, какие продукты стоит ограничить в детском рационе. Это сахар и белый хлеб, если их есть много, ребенок наберет лишний вес. Также в запретный список продуктов входит еда с большим количеством пищевых добавок (красителями, консервантами), сладкая газировка, продукты с кофеином, майонез, кетчупы и прочие соусы, произведенные промышленным способом. Нужно также ограничить потребление острых блюд, фастфуда, еды, приготовленной во фритюре, сырокопченых колбас, пакетированных соков, жевательной резинки, леденцов, соли.