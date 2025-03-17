Зачем в детских садах и школах нейропсихологи

Второклашка вместо "птицы" пишет "пцици" и не сразу видит свою ошибку? Пропускает буквы в словах? Не может выучить таблицу умножения? Читает и не понимает смысл, быстро устает? Подобные трудности здорового в целом ребенка многие родители списывают на лень. Но по мнению экспертов-психологов, чаще всего это следствие особенностей развития головного мозга современных детей. Здесь не только невнимательность - могут быть проблемы с речью, координацией, мелкой моторикой. Как помочь? Обратиться к нейропсихологам, причем, чем раньше, тем лучше. Так и решили сделать в детском саду при новой московской школе № 58 в жилом районе Alia и провели тестирование детей. Как работает нейропсихология, почему она важна для младших школьников и подготовишек, "РГ" рассказала руководитель службы психологической поддержки школы №58 Людмила Авдеева.

- Главное - не путать: нейропсихолог никак не заменяет психолога, у них, так скажем, разные зоны ответственности, - говорит Людмила Авдеева. - Нейропсихологи занимаются изучением и коррекцией мозговых механизмов человека, помогают улучшать память, внимание, восприятие, мышление. А обычный психолог работает с мотивацией, с эмоциями. Но в тандеме эти специалисты могут давать просто отличные результаты.

Некоторые родители считают, что нейропсихологи ближе к врачам, а их исследования - это датчики и проводки, которые крепятся к голове ребенка. Становится страшновато…

Людмила Авдеева: Нейропсихологи не используют медицинские способы помощи ребенку. Они тут больше похожи на педагогов. Занятия с нейропсихологом - это упражнения на движение, особый формат чтения, пересказа, рисования. То есть методы очень похожие на школьные и даже дошкольные занятия. Никакой медицины. Увы, сейчас у многих детей слабое здоровье, об этом говорят и врачи, и педагоги, а школьные требования становятся все более высокими, дети устают, "не вывозят" объем. И вот мы, например, через двигательные упражнения запускаем активацию мозга. Когда я работала в школе, куда многие ученики приезжали из-за города, то рекомендовала родителям поставить на участке батут и отводить специальное время на "попрыгать".

Поясните, чем нейропсихологи могут быть полезны школе?

Людмила Авдеева: Проверяя функциональную зрелость мозга и то, насколько ребенок соответствует возрастным нормативам, нейропсихологи могут сказать, например, "потянет" ли он углубленную программу по какому-то предмету. Допустим, ребенок может совершенно не знать английского языка, а в некоторых спецшколах это требуется уже на входе. Но если хорошо сформирован фонематический слух, хорошее зрительно-пространственное восприятие и с русским языком нет проблем, то мы можем спрогнозировать, что этот ребенок легко возьмет "профильную" планку по английскому. Догонит сверстников, так как все предпосылки для этого есть. Специалисты оценивают соответствие возрастным нормам, выделяют сильные и слабые стороны функций мозга. И на основе этого могут посоветовать определенные виды активности, какой-то конкретный спорт или, например, коррекционных специалистов, чтобы выровнять ситуацию. Кстати, некоторые проблемы, которые может решить нейропсихология, имеют наследственную историю. Например, дислексия и дисграфия (проблемы с чтением и написанием слов) чаще всего - наследуемая трудность.

Как проходит тестирование детей?

Людмила Авдеева: Это комплекс разных проб: ребенка просят порисовать, постучать, потом делать фигурки пальцами, рассмотреть картинки, составить рассказ и т.д. Задания не утомляют ребенка. Все дается в игровой форме, но позволяет в полной мере увидеть индивидуальные особенности, сильные стороны, на которые можно опираться, и те, которые нужно развивать, "доращивать" до первого класса, чтобы ребенок учился легко и счастливо. Похоже на урок в школе, только очень разнообразный. Занятия с нейропсихологом - это упражнения на движение, чтение, рисование. Никакой медицины Важно, чтобы все эти результаты переходили из кабинета нейропсихолога в класс. Бывает, что ребенок прекрасно выполняет нашу корректурную пробу на занятиях, а в тетрадках все равно куча пропусков и ошибок. Поэтому важно сотрудничество нейропсихолога и школы, а в идеале - в каждой школе должен быть свой специалист.

Что получат родители?

Людмила Авдеева: Четкое, ясное представление об особенностях работы мозга ребенка: об особенностях основных видов восприятия (слухового, слухоречевого, зрительного, кинестетического и т.д.), насколько хорошо он чувствует и управляет своим телом, насколько быстро и гибко способен переключаться с одного действия на другое и способен ли он в достаточной мере усваивать и воспроизводить алгоритмы действий (что особенно важно при школьном обучении). А еще - конкретные рекомендации, что можно делать дома. Например, прыгать через скакалку, играть в "города" или "летел лебедь".

И что потом, когда ребенок из сада придет в школу? Специалисты продолжат работу?

Людмила Авдеева: Если это необходимо, то конечно. В начальной школе время, необходимое на коррекцию, меньше, и задачи совершенно понятные, да и результаты - видимые. К средней школе, дети, как правило, каким-то образом сами, стихийно придумывают себе способы, как справляться с невнимательностью, ставят себе "маячки". Или уходят в избегание учебы. Поэтому в средней школе обращений меньше гораздо. С младшими подростками работать крайне сложно, потому что их уже сложнее заинтересовать. Если в началке учеба все же ведущая деятельность, она важна, в ней вызревает много важного, нового, полезного, то для подростка уже другие задачи на первом месте. И заниматься "ерундой" - что-то там рисовать или как-то топать-хлопать - им уже просто не интересно. Что касается старшеклассников, то они чаще уходят в предметную область, занимаются с репетиторами. А зря! Ведь какие-то вещи можно было бы оптимизировать. Подчас нейропсихологическое сопровождение может дать лучший результат за счет системного воздействия - улучшились бы результаты не только, например, в английском, но в русском и литературе и математике.

Как выбрать нейропсихолога и не нарваться на шарлатана?