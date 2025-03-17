Как дети реагируют на лица в утробе матери

Новое исследование показало, что еще до рождения человеческий плод реагирует на световые конфигурации, напоминающие лица. Нерожденные младенцы поворачивают голову и хрусталик глаз в их сторону, тогда как перевернутые формы вызывают меньший отклик. Эти результаты, опубликованные в журнале Developmental Science, помогают лучше понять, как формируется восприятие лиц у человека.

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Группа ученых под руководством Ирэн Ронга из Университета Турина изучили 60 нерожденных младенцев на разных сроках беременности: 26-й, 31-й и 37-й недели. С помощью ультразвукового мониторинга исследователи фиксировали реакции плодов на световые проекции через стенку матки.

Детям в утробе матери демонстрировали три красные точки, расположенные в форме лица (две сверху, одна снизу) и в перевернутой конфигурации (две сверху, одна над ними). В отдельных экспериментах свет проецировали непрерывно или мигающим образом.

Обнаружилось, что нерожденные младенцы чаще следили за светом, напоминающим лицо, чем за перевернутым изображением. Они сильнее реагировали на постоянное освещение, чем на мигающий свет. Самые выраженные реакции наблюдались у плодов на 37-й неделе беременности, на втором месте — на 31-й и 26-й неделях.

Распознавание лиц играет ключевую роль в социальном и когнитивном развитии ребенка. У новорожденных уже есть склонность различать лица, а новое исследование показывает, что она формируются еще в утробе.

Способность фокусироваться на лицах важна для установления привязанности к родителям и освоения социальных сигналов. Более того, нетипичные реакции на лица могут быть ранними признаками таких состояний, как аутизм.