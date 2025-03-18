В Госдуме объяснили, как защитить ребенка от опасного контента

Родительский контроль - лучший способ защитить ребенка от опасного контента в интернете, его инструменты доступны на всех операционных системах, в браузерах и магазинах приложений. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"На мой взгляд, лучший способ защитить ребенка от опасного контента, который распространяется в соцсетях, - это родительский контроль. Его инструменты доступны на всех операционных системах, во всех популярных браузерах и магазинах приложений," - сказал он.

Поэтому, по словам депутата, главная задача заключается в том, чтобы донести до родителей важность использования этих инструментов и научить их применять.

"Если говорить про российские соцсети, запрет регистрации пользователей младше 14 лет уже прописан в правилах того же "ВКонтакте". Правда, это ограничение довольно просто обойти, указав при регистрации другой год рождения", - добавил Горелкин.

Он подчеркнул, что такая же проблема наблюдается и во многих зарубежных соцсетях, которые верят своим пользователям на слово.