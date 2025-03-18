В Госдуме объяснили, как защитить ребенка от опасного контента

В ГД назвали родительский контроль лучшей защитой ребенка от опасного контента
Родительский контроль - лучший способ защитить ребенка от опасного контента в интернете, его инструменты доступны на всех операционных системах, в браузерах и магазинах приложений. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"На мой взгляд, лучший способ защитить ребенка от опасного контента, который распространяется в соцсетях, - это родительский контроль. Его инструменты доступны на всех операционных системах, во всех популярных браузерах и магазинах приложений," - сказал он.
Поэтому, по словам депутата, главная задача заключается в том, чтобы донести до родителей важность использования этих инструментов и научить их применять.
"Если говорить про российские соцсети, запрет регистрации пользователей младше 14 лет уже прописан в правилах того же "ВКонтакте". Правда, это ограничение довольно просто обойти, указав при регистрации другой год рождения", - добавил Горелкин.
Он подчеркнул, что такая же проблема наблюдается и во многих зарубежных соцсетях, которые верят своим пользователям на слово.
"Верификацию возраста путем проверки документов или привязки к аккаунту банковской карты практикует довольно узкий круг цифровых платформ: в основном те, которые вообще не предполагают регистрацию несовершеннолетних пользователей", - подытожил он.