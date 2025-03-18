Депутат назвал главные угрозы детям в соцсетях

Одну из самых серьезных угроз для детей в соцсетях представляет кибербуллинг, при этом решение этой проблемы зависит не только от платформ, но и от работы школьных психологов и педагогов. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Если говорить о конкретных угрозах для детей, наибольшую опасность представляют закрытые сообщества, в которых может распространяться деструктивная информация или происходить вовлечение в противоправную деятельность. Также серьезную угрозу представляет кибербуллинг. Но, на мой взгляд, как и в случае с буллингом, решение этой проблемы зависит не только от платформ, но и от работы школьных психологов и педагогов", - сказал он.

Горелкин подчеркнул, что все основные угрозы для детей в соцсетях зависят от нескольких факторов: во-первых, это возможность создания злоумышленниками анонимных аккаунтов, для чего используются "левые" sim-карты, во-вторых, это политика самих соцсетей по профилактике распространения деструктивного контента, а в-третьих - готовность платформ выполнять предписания регулятора и решения российских судов.