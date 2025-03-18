В Госдуме придумали, чем занять школьников на каникулах

Депутаты хотят допустить школьников к работе с 14 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

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На выходных и каникулах разрешат привлечь к работам детей от 14 до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта.

Направить на работу подростков могут службы занятости, либо молодые люди могут работать в составе специальных молодежных отрядов. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов намерен поддержать изменения.

При этом необходимо будет письменное согласие работника, а если ему всего 14 лет - то согласие и от родителей. Дети-сироты смогут поработать на выходных и каникулах при наличии своего согласия и согласия органа опеки и попечительства.

Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, россияне могут приступить к официальной работе с 14 лет, но при этом сама работа не должна быть физически тяжелой, обязана быть безвредной и при любом раскладе необходимо подтверждение от родителей.