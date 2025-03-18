В России готовы к проведению досрочного периода ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал о полной готовности к проведению досрочного этапа ЕГЭ 2025 года. По его словам, 5 марта была успешно проведена проверка технической готовности всех пунктов проведения экзаменов, которые будут задействованы в 66 регионах России.

Досрочный период начнется 21 марта с экзаменов по географии и литературе. Ожидается, что ЕГЭ в этом году будут сдавать более 716 тысяч человек, из них 641 тысяча – выпускники текущего года, пишет РИА "Новости".