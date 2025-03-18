Почему пункты проката детских вещей становятся все более популярными

В начале этого года в Кирове открылся детский пункт проката вещей. Здесь родители юных жителей региона могут бесплатно взять новые товары для малышей, а также принести свои, уже не нужные детские предметы и игрушки в хорошем состоянии.

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Сейчас в пункте в наличии более 1000 предметов. В прокат можно взять детскую коляску, манеж, стульчик для кормления и другие вещи. Для их хранения оборудован склад. Для вещей, которые находились в пользовании у семей, есть помещение для их обработки.

Услуга становится все более востребованной среди жителей региона.

Мы с мужем студенты. Недавно мы стали папой и мамой, и поняли, что покупка всех нужных для ребенка вещей — это серьёзные траты, - делится кировчанка Наталья Новикова. – В детском пункте проката взяли бесплатно коляску и кроватку. Всё в отличном состоянии, чистое и аккуратное. Это настоящая находка для молодых семей, особенно когда бюджет ограничен.

Воспользоваться услугой можно и онлайн. В социальной сети Вконтакте создан информационный сервис по подбору необходимых вещей и «Чат для родителей 43» для общения и обмена информацией между родителями.