Экономист призвал родителей контролировать расходы ребенка

Родители должны контролировать расходы ребенка. Дети могут ошибаться и попадать под влияние разных незаконных организаций, но, чтобы они не наделали ошибок, родители обязаны контролировать жизнь своего ребенка. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал экономист Александр Разуваев.

«Купят какую-нибудь полулегальную гадость, и все. Карточка - это хорошо, наличкой мало кто сейчас пользуется, но родители должны контролировать расходы и вообще жизнь детей», - отметил собеседник телеканала.

Кроме того, специалист упомянул, что сейчас существует инвестиционное приложение, которым могут пользоваться несовершеннолетние, достигнув 14 лет.

«Молодой человек или девушка могут попробовать себя в инвестициях на Московской бирже. Это тоже должно контролироваться родителями», - подчеркнул Разуваев.

Ранее Центробанк озвучил новые правила для российских банков - с 29 марта они будут обязаны оповещать родителей о выпуске карт детьми с 14 до 18 лет. Также родители смогут получать всю информацию о расходах и финансовых операциях со счета ребенка.