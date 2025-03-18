Психолог посоветовала регулярно говорить с детьми о мошенничестве в Сети

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала регулярно проводить беседы с детьми о мошенничестве в сети.

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что для подростков подойдёт формат беседы или диалога, а для детей помладше более понятным будет объяснить основные правила поведения в сети через игру.

По словам специалиста, главное — выбрать нейтральный тон беседы, без запугиваний, заигрываний и нравоучений.

«Также для детей младшего возраста взрослые могут использовать родительский контроль на планшетах, телефонах и компьютерах», — добавила психолог.

Ранее первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, заявил, что ведомство намерено усилить работу по защите детей от действий мошенников.