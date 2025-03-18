Инфекционист дала совет родителям, вернувшимся с детьми с отдыха

Детям, вернувшимся с отдыха, нужно провести несколько дней дома перед посещением детского сада или школы, чтобы минимизировать риск распространения ротавирусной инфекции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

«Инкубационный период ротавирусной инфекции может варьироваться от нескольких часов до недели, но в среднем симптомы проявляются через один-три дня после заражения. В целом, после любых поездок целесообразно оставить ребенка дома на несколько дней для предотвращения возможного распространения инфекции, а также для адаптации и акклиматизации. Детям может потребоваться дополнительное время для «отдыха» после отдыха, чтобы вернуться к привычному режиму дня, питанию и распорядку, особенно если путешествие сопровождалось сменой часовых поясов», – пояснил Иван Коновалов.

По словам врача, случаи завоза ротавирусной инфекции с курортов регистрируются в России каждый год.

«Любые авиаперелеты или поездки на поезде сопряжены с тесными контактами с людьми из разных регионов, питанием в общественных местах и другими факторами риска передачи инфекций. В детских коллективах ротавирус в холодное время года часто становится причиной массовых случаев гастроэнтерита у непривитых детей, которые могут сопровождаться выраженным обезвоживанием», – добавил Коновалов.

Ранее в СМИ появилась информация о случаях ротавирусной инфекции, зафиксированных среди российских туристов на курортах Египта.