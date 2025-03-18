Может ли стресс изменить мозг ребенка

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне провели масштабный обзор исследований, опубликованный в журнале Neuron, и выяснили, как детский стресс меняет развитие мозга, вызывая когнитивные и психические проблемы во взрослой жизни. Эта новость важна, потому что предлагает новый взгляд на стресс и пути помощи детям.

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Невзгоды — это тяжелые переживания в детстве: насилие, плохое отношение со стороны сверстников, хаос в окружении, например, частые переезды или непредсказуемое поведение родителей. Ученые обнаружили, что не только явные травмы, но и такие мелочи, как нестабильность домашней атмосферы, могут навредить мозгу ребенка. Например, если ребенок не знает, будет ли сегодня ужин или кто заберет его из садика, это создает стресс, который влияет на развитие.

Мозг ребенка очень чувствителен. Стресс может нарушить работу генов и нейронных цепей — связей между клетками мозга, отвечающих за мышление и эмоции. Ученые также изучают молекулы, такие как глюкокортикоиды (гормоны стресса), которые «перепрограммируют» мозг на уровне генов.

Представьте, что мозг — это компьютер: если в нем постоянно возникают сбои из-за стресса, программы (умение учиться или справляться с чувствами) начинают работать хуже и перестраиваются. Исследователи выяснили, что даже кратковременные трудности могут оставить след на всю жизнь.

Исследование охватило данные за 70 лет и выявили что более 50% детей в мире сталкиваются с , а в понимании детского стресса слишком много пробелов среди научного и медицинского сообщества.

Ученые предлагают переосмыслить стресс как «невзгоды раннего возраста», чтобы учесть все факторы, влияющие на мозг — даже те, которые раньше не считали опасными. Это помогает лучше понять, почему одни дети справляются с трудностями, а другие — нет, и как им помочь. Понимание того, как мозг реагирует на стресс, может снизить риск психических расстройств в будущем.