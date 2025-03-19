Детский омбудсмен озвучила статистику несчастных случаев с участием детей

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступала с ежегодным отчетом о своей деятельности перед депутатами Мособлдумы. В числе прочего озвучила статистику некриминальных происшествий с участием детей: в прошлом году 98 маленьких жителей Подмосковья погибли, 515 получили травмы. Если не брать во внимание самоубийства, которые, впрочем, считаются отдельно и в данные цифры не входят, большую часть несчастных случаев можно было предотвратить. Если бы взрослые были чуть внимательнее и ответственнее.

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Взять, например, ДТП. За год 12 смертей и 316 случаев травм, в числе которых были и такие, что привели детей к глубокой инвалидности. И, по словам Мишоновой, большинство несовершеннолетних пострадали именно на пешеходных переходах. Случалось, что ребенок перебегал дорогу по переходу, но на красный свет, или, подойдя в темное время суток к нерегулируемому переходу, выходил на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Но 65% пострадавших вообще ничего не нарушали. То есть дети шли по зебре и на разрешенный сигнал светофора, но все равно попали под колеса.

"Получается, детей мы научили пользоваться дорогами, а взрослых - нет", - сетует омбудсмен.

30 детей погибли на железной дороге, еще 23 пострадали. Из 53 участников железнодорожных инцидентов 32 были зацеперами. Всех подростков, снятых с крыш электричек живыми, полиция берет на карандаш.

"Мы связались с их семьями, каждому подростку, замеченному в зацепинге, предложили бесплатные занятия спортом", - рассказывает Ксения Мишонова.

Но почему на опасное увлечение не обратили внимание родители? Они должны были заметить не отстирывающиеся масляные пятна на сыновней одежде, веревки и карабины, плотные перчатки и маски для лица, которые не покупали. Говорят, что некоторые подростки усыпляют бдительность родителей рассказами о секции скалолазания, которую они начали посещать. Но скалолазание - сам по себе травматичный спорт, и в обязательных атрибутах для занятий значится защита для рук и ног, которую зацеперы считают страховкой для трусов. И если нет у ребенка защитных накладок, скорее всего, и никакого скалолазания тоже нет. В большинстве несчастий с детьми виноваты взрослые.

За год 29 юных жителей Подмосковья погибли при пожарах, еще 20 утонули в водоемах. И в подавляющем большинстве случаев все несчастья произошли в присутствии родителей. Сегодня вообще сложно представить, чтобы ребенок экспериментировал с огнем или самостоятельно отправился купаться на речку. Спичек дома почти никто не держит, все бытовые приборы имеют замки от детей, одних малышей дома не оставляют и гулять не отправляют. Но зато не чинить искрящие розетки, замуровывать вентиляцию, распивать горячительные напитки на пикниках у озер или сидеть в телефоне, когда твой ребенок полез в воду, - это пожалуйста.

Отдельно Ксения Мишонова коснулась детских самоубийств, отметив, что за последние годы они "очень помолодели":

"Самой младшей девочке, пытавшейся уйти из жизни, было всего 9 лет".

9 лет, вы только подумайте! Я в этом возрасте клеила елочные фонарики из разноцветной бумаги и мечтала плюнуть в портфель противному соседу по парте. И это при том, что моей единственной "группой психологической поддержки" были подружки, тогда как сейчас у детей есть школьные психологи, телефоны доверия и омбудсмены.

А количество подростковых суицидов между тем не уменьшается. И если в 2021 году в Подмосковье было зафиксировано 127 попыток, 67 из которых удалось предотвратить, то, например, в 2024-м попыток было уже 160, правда, 114 детей удалось спасти.

"Причем чаще всего попытки уйти из жизни предпринимают дети из нормальных семей, которые хорошо учатся, посещают кружки и секции", - утверждает Мишонова.

В причины она не углублялась, но об этом говорили и писали не раз: очень часто ребенка на отчаянный шаг толкает его несоответствие тому образу, который определили для него родители. Получил тройку в школе? Все, на будущем можно ставить крест. Есть способности к музыке, но заниматься не хочешь? Не оправдал родительских надежд. Не сдашь ЕГЭ - разобьешь маме сердце. В этих ежедневных тисках поневоле захочется выйти в окно.

Кстати, про окна. За год из окон в Подмосковье выпали ровно 100 малышей. Шестеро погибли, остальные отделались переломами и ушибами. И в этих несчастных случаях всегда виноваты только родители. Застройщики теперь в обязательном порядке комплектуют окна замками-ограничителями, а распахивают окна настежь всегда взрослые. Хотя статистика падений из окон с каждым годом идет вниз - замки все-таки помогают.

Тем временем

Ксения Мишонова обеспокоена количеством разводов, которые наблюдаются сейчас в семьях участников СВО.

"Разводы происходят на почве посттравматического синдрома и контузий ветеранов боевых действий", - отмечает омбудсмен, добавляя, что психологическую поддержку надо предлагать не только бойцам, вернувшимся с фронта, но и их семьям.

Необходима и отдельная программа по ресоциализации бойцов, уходивших на спецоперацию из мест лишения свободы.