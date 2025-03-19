Что делать, если мама не полюбила своего малыша

В 2020 году актриса Саша Бортич впервые стала мамой. Однако, как призналась артистка, во время беременности она не испытывала сильных чувств к малышу. По ее словам, любовь к сыну пришла лишь со временем и постепенно начала расти. Является ли нормой отсутствие нежных чувств к ребенку после его появления на свет и может ли это пройти без сторонней помощи, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Андреем Зберовским.

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Природа возьмет свое

По его словам, такое случается, когда девушка пытается реализоваться в социальной жизни. Бывают случаи, когда женщины негативно относятся к своей беременности, потому что считают, что этот период сломает им жизнь и карьеру.

— Бывает и такое, что девушки вообще ненавидят своего будущего малыша. И с этим мы работаем в психологии, когда они испытывают такие чувства к ребенку, считая, что он якобы все им перечеркнет, — объяснил психолог.

Однако после родов — иногда и не с первого месяца, и не с первого года жизни малыша — у его мамы все-таки включаются материнские чувства, любовь, трепет. Эксперт подчеркнул, что это довольно распространенная история, в которой нет ничего страшного или аномального. Это состояние нельзя назвать неким тревожным сигналом.

— Многие девушки не сразу могут «распробовать на вкус» свое материнство. Нужно понимать, что в наше время общество ставит перед ними все больше социальных задач: будь успешной, красивой. Бывает, что девушки на приеме психолога плачут о том, что беременность испортит им фигуру, и их труды в тренажерном зале пойдут насмарку, — привел пример собеседник «ВМ».

Однако материнская позиция все равно рано или поздно «включится». Она пробивается, как росток сквозь асфальт. Это предусмотрено природой, которая добавляет женские гормоны, такие как пролактин и прогестерон.

— Природа добавляет их по мере необходимости и «дожимает» любую девушку, чтобы она все-таки полюбила своего ребенка. Этот процесс рассчитан за миллионы лет эволюции. И только у мизерного процента девушек этого не происходит в аномальных, психически нездоровых случаях. Но такого негатива крайне мало, — отметил Зберовский.

Коррекция все еще возможна

Отсутствие любви к только появившемуся на свет малышу встречается все чаще, но это все равно корректируется. Бывают случаи, когда девушки утверждают, что не хотят рожать, не любят этого ребенка и больше никогда не будут беременеть, но спустя годы они радуются зачатию нового малыша и даже становятся многодетными мамами.

— Если нелюбовь к ребенку так и не прошла, что случается редко, нужно обратиться к специалисту. Но такое бывает только в тех случаях, когда у девушки не устроена личная жизнь. Например, когда она решила родить, чтобы мужчина был с ней, но этого не произошло. Когда девушка одна, с ребенком, без мужчины — естественно, личную жизнь становится сложнее строить. Это чувство досады на неустроенность своей жизни, — указал психолог.

Другая ситуация — когда девушка ушла в декрет с хорошей работы. Но вернуться на нее не смогла по каким-то причинам. Тогда она считает, что ребенок не дал ей реализовать какую-то хорошую возможность, которую потом сложно найти.

— И тогда, конечно, девушки приходят к нам, к психологам. Это случается, и когда малышу год, и когда два, три года, пять лет. Тогда мы анализируем ее жизнь, смотрим, что можно исправить в ее биографии, действиях. Любовь к ребенку возвращается. Все такие истории преодолеваются за очень редкими исключениями, — заключил Зберовский.

Некоторые женщины становятся мамами и после 40 лет, и после 50. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли риски для матери и ребенка при поздних родах и насколько вероятно в таком возрасте родить здорового малыша.