Как помочь школьникам сохранить настрой на учебу

К концу зимы и началу весны многие дети становятся менее активными, испытывают сонливость и раздражительность, чаще болеют и хуже учатся. Это явление известно как «синдром третьей четверти».

В Роспотребнадзоре рассказали про основные признаки этого состояния. Среди них — сильная усталость, нарушения сна и аппетита, проблемы с памятью и вниманием, повышенная раздражительность и снижение мотивации к учёбе и любимым занятиям.

Причина «синдрома третьей четверти» — недостаток солнечного света зимой. Также сказывается нехватка свежего воздуха, поскольку дети меньше гуляют на улице.

Чтобы помочь ребёнку, специалисты рекомендуют при необходимости дать ему отдохнуть, пропустив занятия. Важно обеспечить физическую активность — в идеале ребёнок должен проводить на свежем воздухе не менее трёх часов в день. Также специалисты советуют чаще проветривать помещения и следить за режимом сна ребёнка. Школьник должен спать не менее девяти-десяти часов, чтобы восстановить силы.

Питание ребёнка должно быть полноценным и сбалансированным. В рационе должны быть фрукты, овощи, мясо, рыба, цельнозерновые продукты и кисломолочные продукты, цитирует рекомендации Роспотребнадзора «Петербургский дневник».