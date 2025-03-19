Психолог призвала чаще говорить с ребенком

Наказание и угрозы не работают, помогает только «тёплое отношение в семье».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Надежда Резенова.

«Сейчас частые эпизоды депрессивного состояния у подростков. Профилактикой такого состояния является тёплое отношение в семье, когда с родителями, с друзьями можно просто поговорить. Не про школу, а про то, как человек живёт, чем живёт, как его настроение. Наказание и угрозы не работают, а это работает. А мы в суете забываем про это. Родителям важно, что ребёнок сыт, накормлен, на этом всё, а с детьми надо разговаривать».

Ранее в Кузбассе школьник ранил ножом одноклассника. Это случилось в Югре во время урока. В управлении МВД по Кемеровской области уточнили, что пострадал 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Устанавливают причины произошедшего.