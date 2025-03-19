В российских школах хотят ввести оценку за поведение

Ученикам российских школ могут начать ставить оценки за поведение уже со следующего учебного года, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов. По его словам, пока речь идет только о запуске проекта в пробном режиме. В настоящее время инициатива обсуждается министерством, передает РИА Новости.

Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме, — заявил глава ведомства.

Кравцов добавил, что министерство не планирует откладывать данное решение слишком долго. Однако сперва необходимо проработать все механизмы. Очень важно, чтобы инициатива действительно пошла на пользу, отметил министр.

Ранее Кравцов заявил, что перечень поставляемых в детские сады игрушек нуждается в утверждении. По его словам, в Минпросвещения уже разрабатывают «новую стратегию образования», в том числе дошкольного.

До этого депутат Госдумы Ольга Пилипенко рассказала, что в России могут снизить нагрузку на школьников. Добиться этого предлагается путем включения домашнего задания в уроки. По словам Пилипенко, рабочий день детей превышает 10 часов, что негативно сказывается на их психологическом состоянии. Данную проблему признали в Минпросвещения и Роспотребнадзоре.