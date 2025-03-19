В Калмыкии запустят чат-бот для подростков, столкнувшихся с буллингом

Власти Калмыкии запустят чат-бот для столкнувшихся с буллингом подростков. Для решения проблем школьников в регионе намерены консолидировать усилия органов власти и общественных организаций, сообщил в Telegram-канале глава республики Бату Хасиков по итогам заседания Межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав.

15 марта сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка в селе Садовом в Калмыкии, возбуждено уголовное дело. В соцсетях появилась информация о том, что над 14-летним мальчиком длительное время издевались школьники, один из фактов издевательств был снят на видео и распространен среди сверстников. Инцидент получил в регионе большой общественный резонанс. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль. Второй подросток погиб в Элисте 18 марта.

"Провели заседание Межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших детей. Трагедии, произошедшие в селе Садовом и в Элисте, - это наша общая боль и утрата. Заслушал доклады ответственных ведомств об исполнении поручений по поддержке и оказанию необходимой помощи этим семьям. <…> Поручил министерству образования и науки совместно с ЦУРом запустить чат-бот для подростков, который поможет в ситуации буллинга и других проблем. Этот инструмент должен быть удобен, понятен и доступен для детей", - написал Хасиков.

Глава региона уточнил, что на заседании было обсуждено, что уже сделано и что предстоит сделать системно, чтобы не допускать трагедий в подростковой среде. Среди данных им поручений - активизация работы телефонов доверия. В ближайшее время в республике проведут родительские собрания, привлекут к ним специалистов и психологов. Учителям предоставят дополнительные знания и навыки: как вовремя заметить тревожный сигнал, как правильно поговорить с ребенком, как поддержать и помочь.