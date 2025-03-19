Семь причин детских травм, которые мешают быть собой

Детские травмы способны нанести серьезный ущерб психике ребенка до такой степени, что уже во взрослом возрасте человек может испытывать душевные страдания. Что мешает человеку быть собой, рассказала «ФедералПресс» психолог Диана Машкова.

«Психологическая травма – это глубокие переживания, вызванные событиями, которые причиняют ребенку душевные страдания и подрывают его ощущение безопасности. Она может привести к серьезным проблемам в будущем: тревожным расстройствам, неврозам, психическим заболеваниям», – рассказала Машкова. Психолог отметила, что современные родители часто тревожатся о том, правильно ли они воспитывают своих детей. Однако дети вовсе не хрупкие создания, и если родители любят, заботятся, но при этом иногда устают, раздражаются или отказывают в чем-то, – это абсолютно нормально.

По словам специалиста, детская травма формируется, когда ребенок сталкивается с регулярным физическим или эмоциональным насилием, пренебрежением его потребностями, сексуальным насилием, конфликтами между родителями или зависимостью одного из них.

Первой ключевой причиной, которой можно нанести непоправимый вред психике, является наказание ребенка молчанием. Фразы вроде: «Я с тобой не разговариваю, пока не извинишься» или «Ты мне больше не сын» могут стать причиной серьезной психологической травмы. Ребенок начинает бояться потерять родителя и готов сделать что угодно, лишь бы вернуть его расположение. В крайних случаях это может привести даже к фантазиям о собственной смерти как способе избавления от страданий. Среди последствий подобного наказания остаются - повышенная тревожность во взрослом возрасте, проблемы в отношениях (созависимость или избегание близости), чувство ненужности и постоянного страха быть отвергнутым.

Низкая самооценка, постоянное стремление угождать окружающим и неспособность справляться с трудностями без внешней поддержки – все это может быть результатом регулярной критики и обесценивания ребенка. Коммеентарии типа «Ты толстая, хватит есть», «Ты двоечник, ничего не добьешься», «Перестань вести себя как свинья» формируют чувство ненужности и отверженности.

Эксперт предупредила, что регулярное пренебрежение родителями собственных детей может серьезно повлиять на личность в будущем. Если взрослые заняты собой, а в адрес ребенка часто звучат фразы «Не мешай», «Разбирайся сам», «Мало ли что ты хочешь» – это приводит к тому, что ребенок ощущает себя ненужным и в дальнейшем игнорирует собственные потребности во взрослом возрасте, а также проявляет психологическую отстранненость от близких.

«В ситуациях развода родители часто втягивают ребенка в свои разногласия: мама называет отца «козлом», отец говорит, что мама – «истеричка». Ребенку приходится скрывать свои чувства и выбирать, кого любить», – рассказала психолог.

Машкова объяснила, что последствиями такого могут проявиться во взрослом возрасте в ощущении себя плохим, стойким чувством вины и стыда, а также трудностями с самоидентификацией.

Кроме того, зависимости одного из родителей (алкоголизм, наркомания) создают в семье токсичную атмосферу, где вся жизнь всех членов семьи вертится вокруг этой проблемы, а ребенок остается без внимания. В связи с этим он может испытывать повышенную тревожность, сложности с установлением личных границ, а также склонность к зависимым отношениям.

Эксперт отметила, что ребенок, который подвергается физическому насилию, с высокой вероятностью либо сам становится агрессором, либо принимает роль жертвы на всю жизнь, а также испытывает постоянный страх или тревогу и склонен к проблемам с законом в будущем.

Специалист предупредила, что сексуальное насилие является одной из самых тяжелых детских травм, которая разрушает личность ребенка и может привести к серьезным психическим расстройствам, таким, как депрессия, проблемы с самооценкой и доверием и повышенный риск зависимостей и суицидальных мыслей.

Исследования показывают, что негативный детский опыт особенно сильно сказывается на девочках, однако и для мальчиков он несет серьезную угрозу. Люди, пережившие детские психологические травмы, чаще болеют, имеют психические расстройства, испытывают сложности в построении отношений.

«Для того, чтобы не допустить негативных последствий, родителям необходимо осознанно подходить к воспитанию, избегая травмирующих факторов, открыто говорить о чувствах ребенка, любить и принимать безусловно, создавая безопасную среду для развития, а также искать поддержку у специалистов в случае необходимости», – заключила эксперт.

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