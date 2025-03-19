Москвичам рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2025 году
19 марта столичные школьники приступили к написанию пробных работ перед ЕГЭ, а уже 21-го числа по всей стране начнется досрочный этап итоговой аттестации. Что ждет выпускников в 2025 году – в материале Москвы 24.
Когда ЕГЭ будут сдавать досрочно?
Досрочный период ЕГЭ продлится с марта по апрель. Сдать экзамен на этом этапе разрешается выпускникам, которые полностью освоили учебный план и не имеют академических задолженностей. Необходимо также получить "зачет" за итоговое сочинение и допуск от школьного педсовета. Кроме того, опция доступна для учащихся программ среднего профессионального образования.
Для каждой дисциплины определена своя дата, в 2025 году это:
- 21 марта – география, литература;
- 25 марта – русский язык;
- 28 марта – базовая и профильная математика;
- 1 апреля – биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
- 4 апреля – иностранные языки (устная часть);
- 8 апреля – информатика, обществознание;
- 11 апреля – история, химия.
Для тех, кто написал ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) ниже порога или не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные дни:
- 14 апреля – русский язык;
- 17 апреля – базовая и профильная математика;
- 18 апреля – биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;
- 21 апреля – география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.
Когда начнется основной период?
В этом году госэкзамен будет проводиться с мая по июнь. Сдача предметов также разделена по датам:
- 23 мая – география, литература;
- 27 мая – базовая и профильная математика;
- 30 мая – русский язык;
- 2 июня – обществознание, физика;
- 5 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), география;
- 10, 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.
Резервные дни есть и на этом этапе:
- 16 июня – география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня – русский язык;
- 18 июня – иностранные языки (устная часть), история, химия;
- 19 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
- 20 июня – базовая и профильная математика;
- 23 июня – по всем предметам.
Также для тех, кто не справился с экзаменами по основным дисциплинам или не смог присутствовать на них по уважительной причине, существует дополнительный этап. Его организуют в сентябре:
- 4 сентября – русский язык;
- 8 сентября – базовая математика;
- 23 сентября – резервный день для обоих предметов.
Как пересдать ЕГЭ?
У одиннадцатиклассников есть возможность повторно сдать итоговую аттестацию. В 2025 году для этого выделено два дня в июле – до конца приемной кампании в вузах:
- 3 июля – иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
- 4 июля – биология, география, базовая и профильная математика, иностранные языки (устная часть).
Важно иметь в виду, что на данный момент допускается пересдача только одного предмета. При этом первый результат, независимо от того, оказался ли он выше или ниже последующего, аннулируют. А экзамены по иностранным языкам, которые состоят из устной и письменной частей, придется проходить заново полностью.
Что нового?
В 2025 году структура и содержание экзаменов по базовой и профильной математике, биологии, географии, истории и обществознанию не изменились. Однако нововведения затронули ряд других дисциплин:
- русский язык: в сочинении-рассуждении больше не требуется самостоятельно выявлять проблему текста; также запрещается аргументировать свою позицию, опираясь на комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы, компьютерные игры; минимальное количество слов в сочинении увеличили с 69 до 99;
- литература: для задания 10 (сравнение стихотворений) уточнили формулировки и сняли хронологические ограничения при выборе произведений;
- химия: задание 17 теперь предполагает установку соответствия между позициями двух множеств, а не выбор вариантов ответов;
- физика: в заданиях 2, 4, 8, 16, 21, 22 и 26 расширен перечень
Более подробная информация представлена по ссылке.
Как узнать оценку за экзамен?
Результаты ЕГЭ публикуются в среднем через 7–14 дней после сдачи. Обычно их вывешивают в школах, плюс проверить баллы можно на портале "Госуслуги" или с помощью официального информационного портала ЕГЭ. Для этого нужно указать свое ФИО, код регистрации или номер паспорта и регион.
У столичных одиннадцатиклассников также есть возможность узнать оценки на официальном сайте мэра Москвы mos.ru либо в личном кабинете. Достаточно будет ввести 12-значный код регистрации участника экзамена и номер паспорта.