Как пройдет ЕГЭ в 2025 году

19 марта столичные школьники приступили к написанию пробных работ перед ЕГЭ, а уже 21-го числа по всей стране начнется досрочный этап итоговой аттестации. Что ждет выпускников в 2025 году – в материале Москвы 24.

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Когда ЕГЭ будут сдавать досрочно?

Досрочный период ЕГЭ продлится с марта по апрель. Сдать экзамен на этом этапе разрешается выпускникам, которые полностью освоили учебный план и не имеют академических задолженностей. Необходимо также получить "зачет" за итоговое сочинение и допуск от школьного педсовета. Кроме того, опция доступна для учащихся программ среднего профессионального образования.

Для каждой дисциплины определена своя дата, в 2025 году это:

21 марта – география, литература;

25 марта – русский язык;

28 марта – базовая и профильная математика;

1 апреля – биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

4 апреля – иностранные языки (устная часть);

8 апреля – информатика, обществознание;

11 апреля – история, химия.

Для тех, кто написал ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) ниже порога или не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные дни:

14 апреля – русский язык;

17 апреля – базовая и профильная математика;

18 апреля – биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

21 апреля – география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Когда начнется основной период?

В этом году госэкзамен будет проводиться с мая по июнь. Сдача предметов также разделена по датам:

23 мая – география, литература;

27 мая – базовая и профильная математика;

30 мая – русский язык;

2 июня – обществознание, физика;

5 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), география;

10, 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные дни есть и на этом этапе:

16 июня – география, литература, обществознание, физика;

17 июня – русский язык;

18 июня – иностранные языки (устная часть), история, химия;

19 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

20 июня – базовая и профильная математика;

23 июня – по всем предметам.

Также для тех, кто не справился с экзаменами по основным дисциплинам или не смог присутствовать на них по уважительной причине, существует дополнительный этап. Его организуют в сентябре:

4 сентября – русский язык;

8 сентября – базовая математика;

23 сентября – резервный день для обоих предметов.

Как пересдать ЕГЭ?

У одиннадцатиклассников есть возможность повторно сдать итоговую аттестацию. В 2025 году для этого выделено два дня в июле – до конца приемной кампании в вузах:

3 июля – иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

4 июля – биология, география, базовая и профильная математика, иностранные языки (устная часть).

Важно иметь в виду, что на данный момент допускается пересдача только одного предмета. При этом первый результат, независимо от того, оказался ли он выше или ниже последующего, аннулируют. А экзамены по иностранным языкам, которые состоят из устной и письменной частей, придется проходить заново полностью.

Что нового?

В 2025 году структура и содержание экзаменов по базовой и профильной математике, биологии, географии, истории и обществознанию не изменились. Однако нововведения затронули ряд других дисциплин:

русский язык: в сочинении-рассуждении больше не требуется самостоятельно выявлять проблему текста; также запрещается аргументировать свою позицию, опираясь на комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы, компьютерные игры; минимальное количество слов в сочинении увеличили с 69 до 99;

литература: для задания 10 (сравнение стихотворений) уточнили формулировки и сняли хронологические ограничения при выборе произведений;

химия: задание 17 теперь предполагает установку соответствия между позициями двух множеств, а не выбор вариантов ответов;

физика: в заданиях 2, 4, 8, 16, 21, 22 и 26 расширен перечень

Более подробная информация представлена по ссылке.

Как узнать оценку за экзамен?

Результаты ЕГЭ публикуются в среднем через 7–14 дней после сдачи. Обычно их вывешивают в школах, плюс проверить баллы можно на портале "Госуслуги" или с помощью официального информационного портала ЕГЭ. Для этого нужно указать свое ФИО, код регистрации или номер паспорта и регион.

У столичных одиннадцатиклассников также есть возможность узнать оценки на официальном сайте мэра Москвы mos.ru либо в личном кабинете. Достаточно будет ввести 12-значный код регистрации участника экзамена и номер паспорта.