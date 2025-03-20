В Рособрнадзоре рассказали, можно ли найти ответы на ЕГЭ в интернете

Заместитель главы Рособрнадзора Круглинский заявил, что в интернете невозможно найти вопросы и ответы к предстоящим ЕГЭ, так как еще ни разу никому не удавалось взломать систему.

«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», - заявил он в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что задания и варианты госэкзаменов разрабатываются в изолированных от Сети помещениях, затем шифруются и случайным образом распределяются по регионам. При этом никто не знает, какой вариант попадет в конкретный населенный пункт.

Ранее «СП» писала о том, что в Госдуме приняли в первом чтении проект, согласно которому мобильные операторы должны будут маркировать телефонные звонки компаний россиянам.