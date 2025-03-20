Экстрасенс ответила, можно ли публиковать фото во время беременности

Супруга 36-летнего актера Александра Петрова, 23-летняя Виктория Антонова, выложила в соцсетях свежие фото. В частности, беременная Виктория показала округлившийся живот. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, не опасно ли выставлять фотографии во время беременности на всеобщее обозрение.

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По ее словам, публикация «беременных» фотографии несет в себе опасность, потому что малыша могут сглазить.

Это могут сделать люди, у которых есть недобрые намерения. А также те, кто хочет иметь детей, но не может в силу разных обстоятельств. Более того, беременным точно не стоит показывать на фото голый живот. Это подвергает опасности ребенка, — сказала она.

Эксперт отметила, что женщина должна очень бережно относиться к своей беременности, потому что это сакральное таинство, которое нужно оберегать и не выставлять напоказ.

Беременность — это всегда гордость и благословение божье. Она не должна служить поводом покрасоваться и показать себя. Это сакральные, семейные, внутренние вещи, которые должны быть только между двумя людьми. «Беременные» фотографии и снимки младенца должны быть для личного пользования семейной пары, а не для общего. Тогда женщина теряет эту особую таинственность, чистоту и защиту для малыша, которую мама должна всегда создавать самому ребенку. Я не считаю правильным оголять живот и всем подряд показывать свою беременность. Я понимаю, что это гордость, что это радость большая, что это большое счастье, но как бы кто ни сглазил. Как человек, практикующий в области ясновидения много лет, я настоятельно рекомендую всегда об этом помнить, — объяснила Миронова.

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